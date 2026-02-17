La Casa de los Famosos 2026: la razón por la que Kunno quiere entrar con FOTO de Nodal y Ángela

A pocas horas del estreno de La Casa de los Famosos 2026, el nombre de Kunno ya ocupa titulares y tendencias en redes sociales. El influencer, conocido por su presencia en TikTok y su estilo polémico, sorprendió al confesar que uno de los objetos personales que desea llevar al reality es una foto del matrimonio conformado por Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La revelación se dio en entrevista para Telemundo y rápidamente encendió el debate: ¿es un gesto de afecto o una estrategia mediática en uno de los programas más vistos de la televisión?

Un objeto con carga emocional

Dentro de la dinámica del reality, los participantes pueden ingresar con ciertos objetos personales que les ayuden emocionalmente durante el aislamiento. Sin embargo, el reglamento suele prohibir fotos de familiares y amigos para evitar ventajas sentimentales o mensajes indirectos del exterior.

Al enterarse de esta posible restricción, Kunno reaccionó con naturalidad, al señalar que para él, la foto de Ángela y Nodal no es cualquier recuerdo, sino un símbolo de apoyo.

El influencer explicó que ambos artistas representan estabilidad y respaldo en su vida personal. “Son pilares míos”, dejó claro, dando a entender que su intención no es generar polémica sino sentirse acompañado durante la competencia.

La relación de Kunno con Ángela Aguilar

La cercanía entre Kunno y Ángela Aguilar ha sido objeto de conversación en el mundo del espectáculo desde hace meses. La intérprete, ahora esposa de Christian Nodal, no sólo ha compartido eventos públicos con el creador digital, sino que también le habría brindado consejos antes de su entrada al reality.

Según se comentó en el programa, Ángela le dio recomendaciones directas: evitar excesos en las fiestas dentro de la casa, disfrutar la experiencia y, sobre todo, mantenerse auténtico. Incluso, con su estilo frontal, le habría dicho que si llega a compartir la suite con alguien, lo haga sin reservas.

El mensaje, lejos de ser superficial, dejó ver la complicidad entre ambos y confirmó que el vínculo trasciende la simple amistad mediática.

¿Estrategia o riesgo?

La decisión de querer ingresar con la foto también abrió un frente de críticas. En plataformas como X, algunos usuarios cuestionaron el alcance real del apoyo que Kunno podría tener dentro del programa.

Una de las frases que más se viralizó fue: “Solo votará por ti Ángela Aguilar”, en tono sarcástico, sugiriendo que su base de fans podría no ser suficiente para mantenerlo en la competencia.

La exposición de su amistad con la pareja musical también lo coloca bajo un reflector adicional. En un reality donde la narrativa y las alianzas lo son todo, cualquier vínculo externo puede convertirse en arma de doble filo.

Kunno acompaña a Christian Nodal y Ángela Aguilar en Puerto Vallarta, causando comentarios sobre su papel como “mal tercio” del viaje.

Participantes confirmados para La Casa de los Famosos 2026

La sexta temporada de La Casa de los Famosos promete ser una de las más explosivas. Entre los participantes confirmados se encuentran figuras del espectáculo, influencers y exconductores de televisión, aunque la producción ha mantenido algunos nombres bajo reserva para generar expectativa.

Además de Kunno, se han anunciado personalidades del mundo del entretenimiento latino, lo que anticipa choques de egos, alianzas inesperadas y estrategias intensas desde la primera semana.

El reality se estrenará en 2026 a través de Telemundo, manteniendo su formato de convivencia 24/7 bajo vigilancia constante, nominaciones semanales y eliminación por voto del público.

Captura de pantalla de TikTok de Kunno (Foto: .kunno)

¿Podría ser el primer eliminado?

La polémica previa no siempre garantiza permanencia dentro de la casa. De hecho, en ediciones anteriores, algunos de los participantes más comentados fueron eliminados en las primeras semanas.

El riesgo para Kunno radica en que su cercanía con Ángela Aguilar y Christian Nodal podría convertirse en un argumento tanto a favor como en contra. Para sus seguidores, es prueba de lealtad y amistad.

Kunno

Antes siquiera de cruzar la puerta de la casa, Kunno ha logrado posicionarse como uno de los protagonistas de la temporada. Su intención de llevar la fotografía de la pareja musical no sólo habla de su círculo cercano, sino también de cómo quiere proyectarse ante el público: leal, sentimental y respaldado por figuras de peso en la industria.

