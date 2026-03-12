Emmanuel celebra 50 años de trayectoria con misa en la Catedral Metropolitana

El cantante Emmanuel celebró medio siglo de trayectoria artística con una emotiva Misa de Acción de Gracias, la cual se llevó a cabo en el interior de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Rodeado por su núcleo familiar más íntimo y por un grupo sumamente selecto de amigos del mundo del entretenimiento, el icónico intérprete de pop decidió hacer una pausa en su habitual agenda de conciertos para rendir un tributo espiritual por las cinco décadas que han transcurrido desde que pisó un escenario por primera vez, marcando un hito inigualable en la industria musical de habla hispana.

La solemne ceremonia estuvo marcada por instantes de profunda emoción, especialmente por la compañía de su familia. Entre ellos destacó la presencia de su hijo, el también cantautor Alexander Acha, quien ha heredado la innegable pasión musical de su padre.

Alexander Acha, hijo de Emmanuel Especial

Emmanuel no solo estuvo cobijado por sus seres queridos de sangre; las bancas del histórico recinto religioso, ubicado en el corazón del Zócalo capitalino, también recibieron a algunas de las voces más importantes de México, quienes no dudaron en acompañar a su gran amigo en este significativo acto de fe.

Entre las figuras más destacadas que acudieron a la cita se encontraba Manuel Mijares, su inseparable compañero de escenario en la exitosísima e incombustible gira "Two'r Amigos", demostrando que su nivel de hermandad trasciende por mucho los conciertos y los estudios de grabación.

Emmanuel y Mijares Especial

Asimismo, se hizo presente Yuri, una artista con la que comparte no solo la época dorada del pop de los ochenta, sino también una profunda convicción religiosa. Esta auténtica cumbre de estrellas se complementó con la asistencia de la máxima exponente de la música ranchera, Aída Cuevas, y del prestigioso tenor mexicano Fernando de la Mora, creando una atmósfera de absoluto respeto, camaradería y admiración hacia el festejado.

Alcanzar cinco décadas ininterrumpidas en la industria del entretenimiento es un logro del que muy pocos artistas pueden presumir, especialmente conservando la vitalidad, la voz y la vigencia que Emmanuel mantiene intactas.

Desde sus inicios formales en la década de los setenta, el artista revolucionó el panorama musical con sus coreografías vanguardistas, su elegancia estética y una capacidad interpretativa que dio vida a verdaderos himnos intergeneracionales como La chica de humo, Toda la vida, Bella señora y Todo se derrumbó.

A lo largo de este tiempo, el cantante ha sabido reinventarse de forma constante, logrando conquistar a nuevas audiencias sin perder jamás la esencia que lo consolidó como un ídolo de multitudes.