¡De Miguel Bosé a Mon Laferte! Este es el line-up del Festival Internacional San Luis en Primavera

Miguel Bosé, Lucero, Mon Laferte, Daniela Spalla… Son algunos de los cantantes que estarán presentes en el Festival Internacional San Luis en Primavera que se llevará a cabo del 28 de marzo al 4 de abril, así lo informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.

La programación de este año promete superar las expectativas al ofrecer más de 100 actividades culturales diseñadas para todos los gustos y edades. Además de los artistas estelares ya mencionados, el cartel incluye las vibrantes presentaciones de las cantantes Jessica Audiffred y Daniela Spalla.

Uno de los momentos más nostálgicos y esperados de esta jornada será el magno homenaje dedicado a la música del legendario Juan Gabriel. Este tributo sinfónico y vocal estará a cargo de la Big Band Jazz de México, acompañada por las privilegiadas voces de Carlos Cuevas, Rocío Banquells, María del Sol e Iván Caraza, garantizando una velada inolvidable para los miles de asistentes que se darán cita en las plazas públicas.

Para enriquecer aún más la oferta artística de esta quinta edición, el comité organizador anunció a los invitados de honor que compartirán su riqueza tradicional con el público potosino.

A nivel internacional, España ha sido elegido como el país invitado, aportando su innegable influencia y legado artístico al programa. A nivel nacional, la gran fiesta contará con la participación especial del estado de Oaxaca, así como de su capital, la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Esta mezcla de culturas promete tejer un puente único entre las tradiciones europeas, el folclor del sur de México y la calidez del talento anfitrión, creando una atmósfera verdaderamente espectacular en las calles del centro histórico.

Más allá de traer grandes nombres de la industria musical comercial, el presidente municipal subrayó que uno de los ejes fundamentales del Festival Internacional San Luis en Primavera es visibilizar e impulsar al talento local. Es por ello que una parte vital de la programación estará nutrida por los integrantes del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO).

Esta innovadora plataforma municipal permite organizar, respaldar y proyectar el trabajo de los creadores potosinos hacia escenarios de alcance nacional e internacional, demostrando que la ciudad no solo es un excelente anfitrión para los visitantes, sino también una cuna inagotable de expresiones artísticas.

De acuerdo con las proyecciones compartidas por Galindo Ceballos, se espera que la ciudad reciba la visita de más de 100 mil personas a lo largo de los ocho días de duración del evento. De esta cifra, las autoridades calculan que alrededor de 20 mil turistas provendrán del extranjero.

