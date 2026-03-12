Buscan a la flor más bella en Xochimilco

La Fiesta de la Flor más Bella del Ejido 2026 en Xochimilco, resaltará el papel de la mujer en la cultura contemporánea desde una perspectiva de género y equidad.

Tendrá lugar del 22 al 29 de marzo en su edición 239, considerado un patrimonio cultural vivo que reconoce a jóvenes de entre 18 y 23 años de edad.

Son portadoras de identidad, historia y saberes ancestrales de alcaldías capitalinas como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, así como el país invitado este año: Cuba.

Así lo consideró la anfitriona del evento de anuncio del certamen, la alcaldesa Circe Camacho.

Una tradición que nació para reconocer la dignidad, la fuerza y la belleza de las mujeres de nuestros pueblos originarios, esta fiesta no es un simple festival, es un acto de memoria colectiva, es el momento en que Xochimilco se mira así mismo”, señaló.

Premio a la Flor más Bella del Ejido 2026

Fiesta de la Flor más Bella del Ejido 2026 en Xochimilco. Especial

Esta fiesta combina cultura, memoria comunitaria y orgullo por las raíces mexicanas, por lo que se otorgarán premios económicos a los tres primeros lugares.

Las participantes presentarán un mensaje de su autoría del papel de la mujer en la actualidad.

La idea es fomentar la tradición, el conocimiento sobre Xochimilco y su muestra artesanal para recuperar los cultos y manifestaciones prehispánicas.

Hemos tenido claro que gobernar Xochimilco significa defender su dignidad, su identidad, proteger su territorio y fortalecer sus tradiciones, porque cuando protegemos nuestras tradiciones también protegemos nuestra comunidad”, dijo Camacho Bastida.

Las mujeres asumen el nombre de una flor con la que sean identificadas durante todo el certamen.

En 1936 se instituyó el concurso de la Flor más Bella del Ejido, certamen que enaltece las características de la mujer mestiza que habita la zona ejidal de la Ciudad de México.

En 1955 se celebró por primera vez en la alcaldía Xochimilco, donde hasta la fecha se realiza cada año, recreando la época en la que se rendía culto a la flor convertida en deidad: Xochiquetzalli.

Evaluación del certamen

En esta celebración, las participantes deben portar el atuendo tradicional del Altiplano Central, conformado por una blusa blanca de cuello cuadrado con manga corta y bordada en punto de cruz, rebozo de bolita, ceñidor para trenzar su cabello y huaraches.

Los elementos que toda concursante lleva, están asociados a la producción de flores y legumbres en el ejido.

Serán evaluadas por soporte, seguridad, desenvolvimiento, y en el jardín contamos y su mensaje que será emitido ante la comunidad que seleccionará en la ganadora.

*mvg*