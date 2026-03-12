¿Más que amigos? Andrés Baída y Azul Guaita avivan rumores de romance

La química que conquistó a los espectadores en la adaptación televisiva de ‘Como agua para chocolate’ podría haber trascendido la pantalla. Los protagonistas de la historia, Andrés Baída y Azul Guaita, se han convertido en el centro de especulaciones entre los fans luego de reaparecer juntos en un viaje que despertó rumores sobre un posible romance.

¿Andrés Baída y Azul Guaita son pareja?

Todo comenzó con una serie de fotografías compartidas en redes sociales por el actor, quien el pasado 28 de febrero celebró su cumpleaños número 31 con una escapada a la nieve. El viaje, que parecía ser una experiencia soñada para el intérprete, incluyó actividades al aire libre, paisajes cubiertos de blanco y momentos de diversión esquiando.

Andrés Baída desató comentarios entre los fans al mostrar a la actriz disfrutando con él de una escapada a la nieve. IG andresbaida

Sin embargo, más allá de las impresionantes vistas invernales, lo que realmente captó la atención de los seguidores fue la presencia de Azul Guaita en el viaje. En una de las imágenes publicadas por Baída en su cuenta de Instagram, ambos aparecen sonriendo frente a la cámara mientras disfrutan del paisaje nevado, lo que bastó para que las redes sociales comenzaran a llenarse de comentarios y teorías.

Para muchos fans, este encuentro fuera del entorno de trabajo no es casualidad. Desde que interpretaron a Tita y Pedro en la reciente adaptación televisiva de ‘Como agua para chocolate’, el público ha notado la cercanía entre ambos actores, lo que alimentó desde el inicio las sospechas de que su conexión podría ir más allá de la ficción.

Las fotos alimentaron las teorías de que su química en pantalla podría haber traspasado la ficción. IG hbolatam

Andrés Baída y Azul Guaita viajan juntos

Las imágenes del viaje aumentaron aún más la curiosidad de los seguidores. Entre las fotografías compartidas por Baída, destaca una escena en la que aparece una fogata en medio del paisaje nevado, con lo que parecen ser únicamente dos personas asando malvaviscos. Aunque no se confirma quiénes aparecen en la imagen, varios fans interpretaron el momento como una señal de que ambos pudieron haber pasado tiempo a solas durante la escapada.

Los seguidores también notaron una fotografía de una fogata en la que aparentemente solo dos personas asan malvaviscos. IG andresbaida

Por supuesto, también existe la posibilidad de que el viaje haya sido compartido con más amigos o familiares, algo que no ha quedado del todo claro en las publicaciones. Aun así, la complicidad que ambos muestran en las imágenes ha sido suficiente para que los seguidores comiencen a celebrar la idea de que la historia romántica de sus personajes haya encontrado eco en la vida real.

Desde que interpretaron a Tita y Pedro, muchos fans han señalado la evidente complicidad entre ambos actores. IG hbolatam

Hasta ahora, ni Andrés Baída ni Azul Guaita han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que exista una relación sentimental entre ellos, lo que ha mantenido vivo el misterio.

Mientras tanto, los fans continúan atentos a cada nueva publicación o aparición pública de los actores en busca de pistas. En el mundo del espectáculo no sería la primera vez que una historia de amor nacida en un set termina convirtiéndose en una relación real.