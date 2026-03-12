Kenny Avilés anuncia la salida de Edgar Carrum de Kenny y Los Eléctricos

Kenny Avilés, líder indiscutible y fundadora de la legendaria banda Kenny y Los Eléctricos, compartió un comunicado para anunciar la salida definitiva de Edgar Carrum de su equipo de trabajo.

La vocalista y directora del grupo informó que esta drástica separación fue tomada a raíz de lo que describió textualmente como "desacuerdos profesionales irreconciliables", marcando así el final de una extensa etapa laboral y administrativa dentro de la popular agrupación de rock nacional.

Kenny dejó claro que, a partir de la publicación, Edgar Carrum queda completamente desvinculado de la organización. Esto significa que ya no representa a la banda de ninguna manera, perdiendo absolutamente toda la autorización legal o moral para agendar nuevas fechas de conciertos, negociar contrataciones, firmar acuerdos o realizar cualquier tipo de actividad comercial a nombre de Kenny y Los Eléctricos.

Kenny Avilés recupera sus redes sociales

Uno de los puntos que más ha llamado la atención y que generó inmediata preocupación entre los miles de fanáticos del rock mexicano es la revelación que hizo la cantante respecto a sus plataformas digitales.

Dentro del mismo comunicado, la rockera confesó que actualmente se encuentra en pleno proceso para poder recuperar el control total de sus redes sociales oficiales.

Para dar total certeza, profesionalismo y tranquilidad a los empresarios, bookers y organizadores de eventos que ya tenían tratos previos con la banda o que buscan contratarlos en el futuro cercano, el renovado equipo de Kenny aprovechó el espacio del comunicado para presentar la nueva estructura de su management.

“A partir de este momento, todos los temas relacionados con presentaciones en vivo e información oficial de la agrupación deberán tratarse única y exclusivamente con José Luis Curiel, quien asume formalmente el cargo de Personal Manager, y con Adrián Martínez Ortiz, quien queda como encargado oficial de la producción musical y la dirección de la banda”, se menciona en el comunicado.

Tras agradecer profundamente el enorme compromiso, lealtad y profesionalismo de los músicos y el staff que decidieron quedarse a su lado para respaldarla en esta nueva y desafiante etapa, la cantante reafirmó su filosofía de vida asegurando que su lema siempre ha sido "vibrar en el amor y en paz".