Disney+ estrenará 'Dear Killer Nannies', serie sobre el hijo de Pablo Escobar

Es seguro que conoces a Pablo Escobar, uno de los líderes del narcotráficos más populares y mediáticos de Colombia, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo fue ser hijo de este capo de las drogas? Disney estrenará a nivel internacional la serie Dear Killer Nannies: criado por sicarios, una nueva y ambiciosa producción dramática que explorará uno de los ángulos menos conocidos y más perturbadores del narcotráfico colombiano: la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar.

Con el reconocido actor John Leguizamo asumiendo el monumental reto de interpretar al temido narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria, esta ficción promete ofrecer una mirada inédita e íntima sobre la surrealista dinámica familiar del líder del Cártel de Medellín, contada estrictamente desde la perspectiva de su propio hijo.

¿De qué tratará 'Dear Killer Nannies'?

La premisa central de la serie sigue los pasos de Juampi, un niño profundamente solitario que, a pesar de vivir colmado de excentricidades y lujos inimaginables, crece bajo una burbuja de engaños.

Durante sus primeros años, el pequeño percibe a su padre como un exitoso y respetable empresario, aclamado como un auténtico benefactor por las clases más humildes de Medellín.

Debido a la inmensa fortuna y al constante peligro que rodea a la familia, Juampi se ve obligado a vivir bajo la sombra de un numeroso equipo de guardaespaldas; sin embargo, en la inocencia de su infancia, el niño no ve a estos hombres como criminales, sino como jóvenes custodios que, al pasar tanto tiempo a su lado, terminan convirtiéndose en sus improvisados "niñeros" y en sus únicos amigos reales.

El desarrollo del drama se centra en el inevitable resquebrajamiento de ese mundo de cristal. A medida que Juampi crece y madura, la barrera que separa su hogar de la sangrienta realidad colombiana comienza a desmoronarse por el inconmensurable crecimiento de las actividades ilegales de su padre.

Adolescentes sicarios: el legado siniestro de Pablo Escobar en Colombia

La serie retrata con crudeza el doloroso despertar psicológico del protagonista al descubrir que no hay nada glamoroso en su entorno: su padre es el narcotraficante más buscado del mundo y sus entrañables cuidadores son, en realidad, miembros de un despiadado sicariato narco, hombres entrenados y contratados exclusivamente para matar o dar la vida por él en cualquier momento.

Serie contada por el hijo de Pablo Escobar

Para garantizar la autenticidad de este oscuro relato de los años ochenta y noventa, la producción contó con un nivel de acceso sin precedentes. Dear Killer Nannies fue creada conjuntamente por el propio Juan Pablo Escobar, el showrunner Sebastián Ortega y Pablo Farina.

Escobar decidió abrir las puertas de su memoria para compartir abiertamente las vivencias más crudas de su infancia, permitiendo que la narrativa aborde de manera directa cómo las violentas acciones de su padre destruyeron no solo al país, sino también la vida y la inocencia de quienes lo rodeaban en la intimidad de su hogar.

Justicia argentina procesa a viuda y a hijo de Pablo Escobar

La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de 35 minutos de duración, dirigidos por Pablo Fendrik y Felipe Cano Ibañez.

El sólido reparto encargado de dar vida a esta compleja historia incluye a Janer Villareal como el Juan Pablo adolescente, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel “Orion" García lo interpretan en su etapa infantil.

A ellos se suman talentos como Laura Rodríguez en el papel de Victoria Henao, Juanita Molina, Rafael Zea, y las participaciones especiales de Andrés Delgado y la icónica Carmen Electra.

La serie estará disponible en el catálogo de Disney+ para Latinoamérica y otros mercados internacionales, mientras que en Estados Unidos su distribución correrá a cargo de la plataforma Hulu