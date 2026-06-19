¿Qué le pasó a Luis Miguel? Filtran que iba a interpretar el Himno en inauguración del Mundial

En medio de toda la incertidumbre que hay en torno a Luis Miguel y su salud, ahora se ha filtrado información que apunta a que el cantante iba a interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el pasado 11 de junio.

En el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, se dieron a conocer más detalles sobre la salud de Luis Miguel y lo que se sabe hasta ahora de la presunta intervención quirúrgica que tuvo.

¿Qué le pasó a Luis Miguel?

Luis Miguel. Especial

Versiones señalan que el cantante fue ingresado en Nueva York tras para someterse a una delicada operación, intervención que supuestamente estaba programada y que lamentó realizarse en esos días porque había sido invitado a interpretar el Himno Nacional en el Mundial con sede en la Ciudad de México.

El periodista español, Roberto Antolín, indicó que no hay mucha información sobre la intervención quirúrgica, pero enfatizó que había sido algo planificado, no algo de urgencia como algunos manejaron.

A mí me dicen que desde hace tres o cuatro meses ya estaba planificado y él estaba que se subía por las paredes porque le plantearon la posibilidad de cantar el Himno de México en la inauguración del Mundial y al no poder hacerlo porque tenía planificada esta intervención quirúrgica, tuvo que ser Alejandro Fernández”, refirió el comunicador.

El ‘Sol’ aparentemente fue intervenido en el mejor hospital de cardiología de Estados Unidos y estuvo acompañado por su pareja, Paloma Cuevas.

En tanto, la versión señala que tras salir del hospital, con una intervención exitosa, Paloma se quedó en Madrid y Luis Miguel regresó a México en donde ya prepara sus próximas presentaciones.

Está reunido para prepararse para cantar de nuevo, aunque los médicos le han dicho, prudencia, precaución, tienes que cuidarte, esto ha sido un aviso ya serio, estás recién dado de alta de una intervención quirúrgica de corazón, que no es poca cosa”.

Hermetismo por la salud del cantante

Luis Miguel. Especial

La salud de Luis Miguel sin duda vuelve a generar preocupación entre sus seguidores debido al hermetismo que históricamente ha rodeado la vida privada del cantante.

Hasta ahora solo hay rumores de su hospitalización en Nueva York y que supuestamente habría enfrentado una situación relacionada con su corazón.

Sin embargo, no existe un comunicado oficial de Luis Miguel, su familia o su equipo que confirme una enfermedad específica o una hospitalización y se prevé que no lo habrá, pues su vida privada siempre se ha manejado en total silencio.

El cantante rara vez habla públicamente de su salud, su familia o su vida privada, por lo que cualquier ausencia, cambio de agenda o rumor suele generar gran expectativa entre sus seguidores.

¿Vuelve a los escenarios?

Hasta el momento no hay presentaciones nuevas de Luis Miguel oficialmente anunciadas para 2026 en su agenda pública. El cantante cerró su exitosa gira Luis Miguel Tour 2023-2024, con la que recorrió escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y México, y desde entonces no ha confirmado una nueva serie de conciertos.