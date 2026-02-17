¿Dejó el alcohol por su mamá? Enrique Guzmán habla de la sobriedad de Alejandra

La vida de Alejandra Guzmán ha estado bajo el reflector desde sus primeros pasos en la música. Sin embargo, en los últimos meses, la conversación pública se centró menos en sus escenarios y más en su salud. Tras el fallecimiento de su madre, Silvia Pinal, las versiones sobre una posible recaída en el alcoholismo comenzaron a circular con fuerza.

En medio del revuelo, Enrique Guzmán decidió enfrentar los micrófonos y hablar sin rodeos.

Enrique Guzmán habla del estado de salud de Alejandra Guzmán

Durante un reciente encuentro con la prensa, el intérprete abordó directamente el tema del alcoholismo, reconociendo que su hija ha atravesado momentos complejos a lo largo de los años.

Ha tenido diferencias y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie; se aprende a dominarla, expresó con franqueza.

Lejos de minimizar la situación, Enrique Guzmán subrayó que Alejandra lleva aproximadamente año y medio sin tocar una copa. Una declaración que contradice los rumores más recientes y que, según él, se sostiene en hechos palpables.

El cantante relató que en una comida familiar reciente notó en su hija una actitud distinta, más centrada y segura. “La vi con una seriedad y una paz que no le había visto antes”, comentó, dejando entrever que la transformación va más allá de la sobriedad física, sino es emocional.

La muerte de Silvia Pinal, ¿un punto de inflexión?

Para muchos, la pérdida de Silvia Pinal pudo haber significado un golpe devastador para Alejandra. Sin embargo, su padre considera que ocurrió lo contrario.

Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es admirable, afirmó.

La partida de la diva del cine mexicano no sólo marcó el cierre de una era artística, sino también un momento de introspección familiar. De acuerdo con Enrique, ese dolor se transformó en motor. En lugar de caer, Alejandra habría encontrado en la memoria de su madre un impulso para mantenerse firme.

Hospitalización reciente y versiones encontradas

En julio de 2025, distintas versiones periodísticas señalaron que la cantante habría sido hospitalizada de emergencia tras una supuesta recaída vinculada con la depresión por la muerte de su madre.

El periodista Ricardo Cásares comentó que la intérprete habría sufrido una fuerte recaída derivada del duelo. Por su parte, el comunicador Emilio Morales también habló de semanas complicadas y una presunta hospitalización relacionada con adicciones.

Si bien recientemente sí se reportó que la cantante estuvo hospitalizada, no se confirmó que el motivo estuviera relacionado con el alcohol. Las versiones fueron múltiples y, en algunos casos, contradictorias.

La respuesta contundente de Alejandra Guzmán

Fiel a su estilo frontal, Alejandra Guzmán decidió responder directamente a través de sus redes sociales. En un video publicado en Instagram, se mostró sonriente, relajada y lista para presentarse en Monterrey.

No hagan caso de notas estúpidas, recaída su abuela, expresó, desestimando categóricamente las versiones sobre una crisis de salud.

El clip generó una ola de apoyo inmediato. Sus seguidores celebraron verla animada, mientras los mensajes de respaldo inundaron la publicación.

Más allá de los rumores, Enrique Guzmán asegura que su hija atraviesa un momento de estabilidad. “Está muy contenta”, afirmó, destacando que recientemente pudieron celebrar juntos sus cumpleaños, una tradición familiar que cobra especial significado tras la ausencia de Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán Instagram

La narrativa que hoy plantea el patriarca es distinta a la de años anteriores. Habla de una mujer consciente de su enfermedad, decidida a mantenerla bajo control y fortalecida por el recuerdo de su madre.

