Mexican power: aspiran al Oscar

Guillermo del Toro: Más sabe el diablo por viejo

LOS ÁNGELES.- Para el cineasta mexicano Guillermo del Toro la temporada de premios de Hollywood es una película que ya vio muchas veces. Y en la que ha sido espectador, invitado, protagonista y ganador en tres ocasiones: en 2018 por La forma del agua (Mejor Dirección y Mejor Película) y en 2022 con Pinocho, que le dio la estatuilla a Mejor Película Animada.

Pero toda esa experiencia previa no le quita ni un gramo de emoción al estar nuevamente nominado, ahora por Frankenstein, de Netflix, un proyecto que soñó en hacer realidad desde que descubrió la novela de Mary Shelleiy a los 11 años de edad.

“Frankenstein es un sueño que tuve desde niño y que ahora me tenga en esta temporada de premios, me parece un regalo que ahora la película me entrega a mí.

“Es una industria en la que llevo décadas y (esta temporada) me permite ver y convivir con los colegas de muchos años atrás.

“Así es que estoy feliz de estar aquí, me la estoy pasando muy bien”, compartió el cineasta en exclusiva con Excélsior, minutos antes de participar en el panel de las nominadas a Mejor Película organizado por el Museo de la Academia.

Durante la charla, en la que también participaron sus productores J. Miles Dale y Scott Stuber, el cineasta explicó que su responsabilidad como cineasta es entregar emociones auténticas al espectador.

“Nuestro compromiso es entregar dos cosas: la palabra y la emoción, con lo que buscamos llevar a la gente a lugares nuevos y desconocidos y para él.

“Y eso representó esta película para mí y ahora es imposible no emocionarse con algo que he soñado durante 50 años, porque soñé hacerla desde que tenía 11”, añadió el tapatío.

Finalmente, aseguró que está disfrutando el protocolo de la temporada de premios como pocas veces.

“Estoy muy, pero muy tranquilo. Yo creo que con la edad se aposentan las cosas, como decía mi mamá.

“La industria la entiendo ya como un círculo muy inmediato, me encanta. Yo tengo una posición ante estas cosas que, quien gane, ganamos todos. Mientras haya buenas películas, ganamos todos. Y soy un muy gran fan de varias de las películas de este año.”

El cineasta adelantó que su siguiente proyecto será El gigante dormido, un stop-motion que comenzará a rodar en unos meses.

José Antonio García: sonidero nacional

LOS ÁNGELES.- Aunque su nombre no sea tan popular más allá de la industria cinematográfica, el sonidista José Antonio García El Tiburón es una leyenda del cine. Y no exageramos. Bastará con mencionar algunos de los proyectos en los que ha participado: Sólo con tu pareja, La princesita, Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón; 21 gramos, Babel, Biutiful y Carne y arena, de Alejandro G. Iñárritu; Un paseo por las nubes, de Alfonso Arau, y Mimic, de Guillermo del Toro.

En Hollywood, industria en la que trabaja desde hace más de 35 años, ha participado en películas como Los vengadores, Iron Man 3, Bumblebee y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que le mereció su tercera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Sonido después de Argo, de Ben Affleck, y Roma, de Alfonso Cuarón.

“La nominación es la cereza del pastel. Lo que realmente me emociona es el haber hecho esta película y haber contribuido con mi trabajo a este proyecto.

“Fue una película muy especial, que estoy seguro veremos dentro de 15 o 20 años y nos va a seguir emocionando”, explica el nominado desde el Hollywood Blvd., en donde amablemente nos concedió esta entrevista.

La invitación para sumarse al proyecto llegó a través de un asistente de Anderson, quien lo recomendó para la posición que quedó vacante tras la jubilación del sonidista del cineasta.

“Todo el proceso fue muy arduo, pero muy satisfactorio. Para mí, resultó muy interesante ver la manera en la que trabaja Paul, porque básicamente crea las situaciones donde los actores están mucho más cómodos y eso les da una apertura muy especial, además de que los oye y trabaja con ellos, en fin.

“Desde el guion sabía que era un proyecto muy especial”, añade El Tiburón, quien, si de algo está seguro, es de que no tiene que preparar un discurso para la ceremonia que se realizará mañana en el Dolby Theatre.

“Por el historial de la Academia, siempre se han ido por el muro de sonido abrumante o el musical. Entonces según mis pronósticos, se la va a llevar F1 y si no, va a ser Pecadores. Porque también les gusta lo melódico.”

Pase lo que pase, José Antonio García está más que feliz con todo lo que Una batalla tras otra trajo a su vida y asegura que su única misión para mañana, es celebrar.

“Sólo voy con la idea de pasarse un buen rato. Conseguí boletos extras, así es que pude invitar a mi novia y a mi familia, que van a estar allá arriba disfrutando de la ceremonia.

“La verdad, es que está poca madre tener todo esto. Nos llevaron a Londres, a los BAFTA, que son increíbles, así es que... ¿de qué te puedes quejar? De nada. ¿De no ganar? No importa. Claro que estaría chingón, pero no es lo que me motiva en mi trabajo.”

Antes de despedirse, García explica en qué consiste su labor en las películas:

“Se puede sintetizar muy fácil: mi chamba consiste en capturar, en audio y de la manera más nítida posible, el trabajo de los actores para que no tengan que rehacerlo después.”

Nidia Santiago: Amélie y los secretos de la lluvia

LOS ÁNGELES.- Casi una década después de que el cortometraje Negative Space, de Ru Kuwahata y Max Porte, consiguiera una nominación al Oscar, la productora mexicana regresa ahora con un largometraje bajo el brazo: Amélie y los secretos de la lluvia, una producción francesa que mañana competirá por el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor Película Animada.

“La nominación ya es un premio para nosotros. Sentí mucha alegría y orgullo también de poder mostrar un trabajo a una escala internacional”, expresó en entrevista la productora oaxaqueña, quien cuenta con estudios en la Universidad Paris Nanterre y el ESEC, en Francia.

Su productora Ikki Films, fundada junto con Edwina Liard, ha producido varios cortometrajes animados que se han estrenado y han sido premiados en diversos festivales del mundo, incluyendo el de Cannes, Francia, considerado el más prestigiado del mundo.

Y aunque en México sus producciones había permanecido prácticamente inéditas, todo cambió gracias a Amélie..., la adaptación de la novela autobiográfica Metafísica de los tubos, publicada por Amélie Nothomb, en el año 2000.

La historia sigue a una pequeña desde su infancia temprana en Japón, donde se describe inicialmente como un ser inerte o “tubo digestivo”, hasta que un evento en su tercer cumpleaños cambia su comprensión del mundo.

“Cuando leí el libro, pude ver inmediatamente su versión en película animada porque ahí estaba la filosofía, la poesía y la imaginación de los niños.

“Y además, no había otra manera de traer a esta película a la realidad, más que a través de la animación”, comentó Santiago, quien compartió el honor de la nominación al Oscar con su familia.

“Creo que lo que Francia está haciendo muy bien, es la narrativa. Ahí tenemos mucho que aprender.

“Esta distinción la comparto con la familia que me rodea y con todo el equipo de la película, pero sobre todo con la gente que quiere hacer cine, a los que les digo que hay que ir con todo por ese sueño”, expresó Nidia, quien también destacó que este año existan dos producciones francesas compitiendo en la categoría de Mejor Película Animada: Amélie y ARCO, distribuidas en México por Cine Caníbal y MUBI, respectivamente.

“Hay que trabajar mucho, pero ¿sabes? El talento también se trabaja, el talento no es sólo natural, obviamente hay muy poca gente que lo tiene, pero si realmente quieres buscar y alcanzar un objetivo, es importante no tener miedo, hacerse de confianza y trabajar, trabajar mucho”, añadió la productora, quien ha dedicado esta semana a cumplir los compromisos agendados por la Academia de Hollywood, que van de cenas y galas, hasta conferencias y sesiones de foto.

“Han sido días muy simpáticos que hemos disfrutado mucho. Además hemos estado como unos fans totales, con los directores que amamos y las películas que nos gustan.