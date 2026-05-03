Zendaya no acudirá a la Met Gala 2026; esta es la razón

La ausencia de Zendaya en la próxima edición de la Met Gala ha comenzado a generar conversación, especialmente porque suele ser una de las figuras más esperadas en la alfombra roja.

Foto: Instagram Zendaya

Un descanso necesario:

De acuerdo con Elle, lejos de cualquier polémica, todo apunta a que la actriz decidió no asistir para darse un respiro tras varios meses de intensa actividad profesional. Entre rodajes, campañas y compromisos públicos, su agenda ha sido especialmente demandante, por lo que habría optado por reducir su exposición mediática por un tiempo.

No es la primera vez que Zendaya toma este tipo de decisiones. La también cantante se ha caracterizado por elegir cuidadosamente sus apariciones, priorizando su bienestar y los proyectos en los que está involucrada.

Recientemente, Zendaya estrenó The Drama, donde comparte créditos con Robert Pattinson. Además, retomó su papel como Rue en Euphoria, cuya nueva temporada llegó este año.

Pero su agenda no se detiene ahí. En los próximos meses participará en grandes producciones como The Odyssey, así como en una nueva entrega de Spider-Man y otra parte de Dune, lo que confirma que atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera.

Foto: Instagram zendaya

Mientras tanto, la Met Gala continuará con un cartel de alto perfil encabezado por Anna Wintour, junto a figuras como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

El evento de este año girará en torno al concepto “Costume Art”, una propuesta que busca explorar la relación entre la moda y el arte, por lo que se esperan looks llamativos y propuestas creativas en la alfombra roja.

Una ausencia que se notará

Aunque su presencia será extrañada, Zendaya ha demostrado que sabe cuándo tomar distancia. Y con los proyectos que tiene en puerta, todo indica que este descanso podría ser solo una pausa antes de regresar con más fuerza.

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