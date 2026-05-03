¿Por qué Meryl Streep no asistirá a la Met Gala 2026? Esto se sabe

La Met Gala 2026 llegará este lunes 4 de mayo al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una controversia encima: la participación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como donantes principales y copresidentes honorarios ha provocado llamados al boicot, carteles en las calles de Nueva York y versiones sobre ausencias dentro del mundo de la moda y el entretenimiento. Entre los nombres que han llamado la atención está el de Meryl Streep, quien no asistirá al evento.

La actriz, que este año vuelve a estar ligada al universo de la moda por El diablo viste de Prada 2 y por su aparición en la portada de Vogue de mayo de 2026 junto a Anna Wintour, fue mencionada en reportes recientes sobre figuras que no estarán presentes en la gala; sin embargo, su representante aclaró que la ausencia de Streep no es nueva: la actriz ha sido invitada durante años, pero nunca ha asistido al evento.

¿Qué dijo el representante de Meryl Streep?

De acuerdo con Page Six, el equipo de Meryl Streep respondió a las versiones sobre su ausencia con una explicación directa. Su representante señaló que la actriz aprecia a Vogue y a Anna Wintour, pero que la Met Gala simplemente no forma parte de los espacios en los que suele participar.

La postura llega después de que circularan rumores sobre un supuesto rechazo de Streep a un papel de copresidenta por la presencia de Bezos y Sánchez Bezos. La información publicada por Page Six matiza esa versión: no confirma que la decisión de la actriz esté relacionada con el empresario de Amazon, sino que recuerda que Streep nunca ha asistido a la Met Gala, pese a haber recibido invitaciones en años anteriores.

La ausencia resulta llamativa por el momento cultural en el que ocurre. Streep interpreta nuevamente a Miranda Priestly en El diablo viste de Prada 2, personaje asociado durante años con la figura de Anna Wintour y con el poder editorial de la moda. Además, Vogue dedicó su portada de mayo de 2026 a una conversación entre Streep y Wintour, fotografiada por Annie Leibovitz.

Meryl Streep Especial

La controversia por Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos

La edición 2026 de la Met Gala ha sido señalada por la presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como donantes principales y copresidentes honorarios. Page Six reportó que su participación ha generado incomodidad en algunos sectores de la moda, donde se ha criticado que el evento esté cada vez más ligado a figuras tecnológicas, financieras y corporativas.

La polémica también salió del círculo de invitados. En Nueva York aparecieron carteles contra la participación del fundador de Amazon, con llamados a boicotear la gala. FashionUnited reportó que la campaña incluyó mensajes colocados en calles y estaciones del metro de Manhattan antes del evento del 4 de mayo.

Entre los mensajes difundidos se ha señalado a Amazon por su relación con contratos, políticas laborales y temas migratorios. La campaña fue atribuida al grupo activista británico Everyone Hates Elon, que se define como antimultimillonario y ha realizado acciones públicas contra figuras tecnológicas de alto perfil.

¿Quiénes sí asistirían a la Met Gala 2026?

Aunque Meryl Streep no estará en la alfombra, Page Six reportó que sus hijas Grace Gummer y Mamie Gummer sí asistirían al evento. También se espera la presencia de algunos de sus compañeros de reparto de El diablo viste de Prada 2, entre ellos Emily Blunt y Stanley Tucci.

La gala también mantiene una lista de invitados de alto perfil. Page Six informó que Bezos y Sánchez Bezos realizaron una fiesta previa con figuras como Nicole Kidman, Kendall Jenner, Serena Williams y Lisa Rinna, lo que confirmó que la edición de este año conservará una fuerte presencia de celebridades pese a la controversia.

Entre los nombres que han sido relacionados con la gala también aparecen figuras del cine, la moda y el deporte. Sin embargo, como ocurre cada año, la lista definitiva de asistentes se confirma hasta la noche del evento, cuando las celebridades desfilan por las escalinatas del Met.

Los puntos clave de la polémica

Meryl Streep no asistirá a la Met Gala 2026 , pero su representante indicó que la actriz nunca ha ido al evento.

, pero su representante indicó que la actriz nunca ha ido al evento. Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos participan como donantes principales y copresidentes honorarios.

participan como donantes principales y copresidentes honorarios. Activistas colocaron carteles en Nueva York para pedir el boicot a la gala.

Hijas de Streep y parte del elenco de El diablo viste de Prada 2 sí estarían entre los invitados.

sí estarían entre los invitados. La Met Gala 2026 se celebrará el lunes 4 de mayo en Nueva York.

Meryl Streep, Vogue y 'El diablo se viste a la moda 2'

La conexión entre Streep y la moda vuelve a estar en primer plano por el estreno de El diablo se viste a la moda 2, secuela de la película de 2006. En la cinta, la actriz retoma el papel de Miranda Priestly, una editora de moda poderosa, exigente y reconocible para varias generaciones de espectadores.

Vogue aprovechó ese contexto para reunir a Streep y Anna Wintour en su edición de mayo de 2026. En la conversación publicada por la revista, ambas hablaron sobre moda, poder, trabajo y la manera en que la secuela dialoga con los cambios dentro de la industria editorial y cultural.

Ese cruce entre ficción y realidad hizo que su ausencia en la Met Gala se volviera más comentada. No se trata solo de una actriz que no irá a un evento, sino de una figura que este año aparece directamente vinculada al imaginario de Vogue, Anna Wintour y el universo que rodea a la gala.

La gala llega con atención puesta en sus invitados

La Met Gala 2026 se realizará bajo el tema Costume Art, según reportes de Page Six, y mantendrá su formato como uno de los eventos más observados del calendario de moda internacional.

La ausencia de Meryl Streep se suma a una conversación más amplia sobre quiénes asisten, quiénes se bajan del evento y qué tipo de poder económico rodea hoy a la gala. En el caso de la actriz, su representante fue claro al explicar que no se trata de una ruptura pública con Vogue: simplemente, la Met Gala nunca ha sido su ambiente.