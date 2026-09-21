"Presunta sobredosis": Los oscuros detalles detrás del trágico final de Presley Gerber

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, continúa rodeada de interrogantes. El joven modelo murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California.

¿De qué murió Presley Gerber? Esto se sabe

Aunque en las últimas horas trascendió que su muerte es investigada como una presunta sobredosis, la causa oficial todavía no ha sido determinada.

La muerte del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber continúa bajo investigación, pues la causa oficial todavía no ha sido determinada por el médico forense. IG presleygerber

El Departamento de Policía de Santa Mónica confirmó que recibió una llamada relacionada con una posible sobredosis alrededor de las 9:35 de la mañana y que los agentes encontraron a Presley inconsciente. Los equipos de emergencia realizaron maniobras para salvarle la vida, pero fue declarado muerto a las 9:45.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles informó que la investigación continúa y que la información disponible es limitada. La autopsia ya fue realizada, pero la causa oficial del fallecimiento quedó pendiente de los resultados correspondientes.

Policía investiga presunta sobredosis en la muerte de Presley Gerber

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la familia de Presley habría sido informada de que su muerte aparentemente estuvo relacionada con una sobredosis. Sin embargo, esta versión todavía no equivale a una conclusión forense.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la familia de Presley Gerber fue informada de una posible sobredosis. IG presleygerber

La policía de Santa Mónica también señaló que el caso se investiga bajo esa hipótesis y que no existen indicios de que se trate de un acto criminal.

Presley vivía dentro de las instalaciones del centro de rehabilitación, donde compartía espacio con otras personas. Según los reportes, se encontraba en una vivienda independiente ubicada dentro del recinto.

La noticia resulta especialmente dolorosa debido a que el joven había hablado durante años sobre sus problemas de consumo de sustancias y salud mental.

La historia de Presley Gerber con las adicciones

Desde su adolescencia, cuando comenzó a trabajar como modelo, Presley enfrentó dificultades personales que posteriormente decidió contar públicamente.

El joven modelo había hablado durante años sobre sus problemas de adicción, depresión y salud mental. IG presleygerber

En 2018 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Beverly Hills. Posteriormente recibió una condena que incluyó libertad condicional, servicio comunitario y la obligación de completar un programa relacionado con el consumo de alcohol.

Años después, Presley comenzó a hablar con mayor apertura sobre depresión, adicciones y terapia. En 2023 explicó que quería utilizar sus propias experiencias para ayudar a otras personas que estuvieran atravesando situaciones complicadas.

Su intención era convertir los errores y momentos difíciles de su vida en una oportunidad para que alguien más pudiera evitar pasar por experiencias similares.

La última confesión de Presley Gerber antes de morir

Uno de los elementos que ahora adquiere mayor relevancia es una publicación que Presley compartió meses antes de morir. En marzo de 2026, mostró imágenes desde una clínica de bienestar en Cancún, México, donde participó en un tratamiento con ibogaína.

Meses antes de morir, Presley Gerber viajó a México para someterse a un tratamiento con ibogaína y confesó que estaba “absolutamente aterrorizado” antes de comenzarlo. IG presleygerber

El modelo describió aquel momento como una experiencia aterradora. Reconoció que tenía miedo antes de comenzar y aseguró que enfrentarse a aquello que había estado evitando era parte de su intento por recuperar el rumbo.

Estaba absolutamente aterrorizado”, escribió entonces, mientras expresaba la esperanza de que aquella experiencia fuera la última vez que necesitara recurrir a un tratamiento de ese tipo.

Su familia reaccionó públicamente a aquella publicación. Cindy Crawford lo llamó “guerrero”, mientras Rande Gerber destacó su valentía. Kaia Gerber también expresó lo orgullosa que estaba de su hermano.

Kaia Gerber había hablado recientemente sobre la lucha de su hermano contra las adicciones y reconoció que la situación había tenido un fuerte impacto en toda la familia. IG presleygerber

Ahora, aquellas palabras adquieren un significado especialmente doloroso. Tras confirmarse la muerte, la familia Crawford-Gerber solicitó privacidad durante el que describió como un momento “muy difícil y doloroso”.

Mientras familiares y amigos recuerdan al joven modelo, las autoridades continúan trabajando para establecer qué ocurrió exactamente durante sus últimas horas.

Por ahora, no se ha determinado formalmente si alguna sustancia provocó su muerte pero, la investigación continúa a la espera del dictamen final de la autopsia.