¿Kalimba perdió demanda contra Melissa Galindo, joven que lo denunció por abuso sexual? Esto se sabe 

Kalimba habría perdido la demanda por daño moral que presentó contra Melissa Galindo, de acuerdo con información difundida por el periodista Luis Cárdenas. El caso llegó a un juzgado civil de la Ciudad de México después de que la cantante lo acusara públicamente de presuntos actos de abuso sexual y él afirmara que esos señalamientos habían afectado su reputación y su trabajo.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Por qué Kalimba habría perdido la demanda contra Melissa Galindo?

Según lo difundido por el periodista, el Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México determinó que Kalimba “no probó todos los elementos de su acción intentada”. En otras palabras, el cantante no habría acreditado lo necesario para que prosperara la reclamación por daño moral que presentó contra Galindo.

Con ese resultado, tampoco se habría ordenado a la cantautora pagar la indemnización económica que él solicitaba. La resolución se relaciona con el daño que Kalimba aseguró haber sufrido a raíz de las declaraciones públicas de Galindo, entre ellas las posibles afectaciones a su carrera.

Melissa Galindo y Kalimba Foto: YouTube

Su equipo legal había señalado que las acusaciones le ocasionaron pérdidas de trabajo. Entre los ejemplos mencionados estuvieron la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra Mentiras.

Sin embargo, la información conocida sobre el fallo indica que esos argumentos no fueron suficientes para acreditar todos los elementos de la demanda civil.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Kalimba y Melissa Galindo?

La disputa se hizo pública en marzo de 2023. En un video compartido en Instagram, Melissa Galindo acusó a Kalimba de presuntos actos de abuso sexual y dijo que los hechos habrían ocurrido durante el tiempo en que trabajaron juntos, entre 2019 y 2020.

El intérprete negó los señalamientos. Después, su defensa anunció que tomaría acciones legales contra Galindo, al considerar que sus declaraciones habían dañado su imagen y le habían causado perjuicios profesionales. Esa decisión dio origen a la demanda civil cuya resolución fue reportada ahora.

IG

Por su parte, Galindo llevó sus acusaciones ante las autoridades de la Ciudad de México. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral. La vinculación a proceso permitió que la investigación penal siguiera adelante; no constituyó una sentencia de culpabilidad.

Antes de este conflicto, Kalimba ya había enfrentado otra denuncia por violación, presentada en 2010 por Daiana Guzmán, quien entonces era menor de edad. El cantante fue detenido en enero de 2011 y días después obtuvo su libertad por falta de pruebas suficientes.