¿Stray Kids se reunirá con Sheinbaum?; esto se sabe de su posible visita a Palacio Nacional

Stray Kids se reuniría con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional durante la visita a México del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. La mandataria confirmó este jueves 24 de septiembre en La Mañanera que el grupo de K-pop podría participar en el encuentro, una noticia que llega justo antes de sus conciertos en la Ciudad de México, programados para el 25 y 26 de septiembre.

La visita ha despertado otra pregunta entre sus seguidores: ¿los integrantes saldrán a saludarlos al Zócalo, como lo hizo BTS en mayo? Sheinbaum dejó abierta esa posibilidad.

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Stray Kids podría visitar Palacio Nacional

Fue durante su conferencia matutina cuando la presidenta dio a conocer el nombre del grupo surcoreano que estará presente en el marco de la visita de Lee Jae-myung. Al hablar de Stray Kids, recordó a BTS para explicar que sus integrantes son más jóvenes.

“Sí, viene, se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS de más pequeños de edad, son más jóvenes que los integrantes de BTS”, señaló.

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El anuncio pone a la agrupación en el centro de una visita que también tendrá un componente cultural.

Para la presidenta, el interés del público mexicano por la cultura coreana va más allá de los conciertos.

“El pop coreano ha tenido muchísimo éxito en distintas áreas, tanto la música como películas, series de televisión, y eso ha acercado mucho a México y a los jóvenes coreanos”, afirmó la presidenta.

AFP

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la hora de la posible reunión con Stray Kids ni sobre las actividades que podrían realizar los integrantes durante su paso por Palacio Nacional.

¿Stray Kids saldrá a saludar a sus fans en el Zócalo?

La posible aparición del grupo ante sus seguidores es una de las dudas que dejó el anuncio. Cuando Sheinbaum recibió la pregunta sobre si Stray Kids podría salir al Zócalo de la Ciudad de México, su respuesta fue breve: “vamos a ver”.

Stray Kids

La expectativa surge por lo ocurrido en mayo, cuando BTS visitó la sede del Ejecutivo y salió a saludar a las personas reunidas en la plaza. Ese antecedente ha llevado a los seguidores de Stray Kids a preguntarse si podrán ver una escena similar durante la visita del grupo.

Aun así, la respuesta de Sheinbaum no permite dar por hecho que los integrantes aparecerán en alguno de los balcones de Palacio Nacional. Habrá que esperar a que las autoridades informen si se contempla un saludo y, en su caso, cuándo se realizaría.

Stray Kids dará conciertos en CDMX

La reunión anunciada por Sheinbaum coincide con las presentaciones que Stray Kids tiene programadas en la capital. El grupo dará conciertos el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en el Estadio GNP.

Durante la conferencia, la presidenta también dijo que su administración, por medio del DIF, entregó 10 boletos a niños de escasos recursos para que puedan asistir a un concierto de la agrupación en México.