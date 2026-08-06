Así fue el homenaje de Alejandro Fierro a César Gastélum tras el ataque en Culiacán

A unos días del asesinato de César Gastélum, las muestras de cariño hacia el creador de contenido continúan apareciendo en redes sociales. Una de las que más llamó la atención fue la de Alejandro Fierro, conocido como "Elsa Buchona", quien decidió despedir a su amigo con un homenaje que conmovió a sus seguidores.

Fierro, quien estaba junto a César cuando ocurrió el ataque armado en Culiacán, publicó en sus historias de Instagram un fragmento de la canción "Carnal", de Raúl Beltrán, un tema que refleja el dolor por la pérdida de un amigo cercano.

La estrofa elegida dice:

Las vivencias ahora solo son recuerdos. Asimilo y creo que no voy a entender por qué ya no estarás aquí. Si hace poco que estuvimos frente a frente, tantos planes que se quedarán pendientes y no puedo hacer sin ti. Por favor, carnal, dime que es un sueño y despiértame con una de tus bromas, que no quiero estar así, me perdonas si te lloro cada noche, es que algo en mi corazón no reconoce que no vas a estar aquí.

El mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como una despedida llena de nostalgia hacia quien, además de colega, era uno de sus amigos más cercanos.

También envió un arreglo floral al funeral

Durante el funeral de César Gastélum, celebrado en Sinaloa, comenzaron a circular fotografías en las que se observa un gran arreglo floral enviado por Alejandro Fierro.

Las imágenes muestran el arreglo colocado junto a otros presentes que familiares y amigos llevaron para despedir al influencer de 25 años. La ofrenda destacó por su tamaño y rápidamente fue identificada por usuarios en redes sociales como un último gesto de cariño hacia César.

Las fotografías del funeral comenzaron a viralizarse apenas un par de días después del crimen, junto con imágenes del féretro y retratos del creador de contenido.

arreglo para César Gastélum Alejandro Fierro Instagram

"Estoy destrozado, él era mi hermano"

Horas después del ataque, Alejandro Fierro rompió el silencio mediante su canal de difusión en Instagram, donde describió el impacto que le dejó presenciar la muerte de César.

No me lo creo la verdad, estoy destrozado, él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos y te arrebataron la vida enfrente de mí, es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida.

Más tarde también agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el atentado y explicó que tanto él como el otro acompañante resultaron ilesos.

Gracias a toda la gente que se preocupa por mí, estamos bien gracias a Dios, el Mermas se fue haciendo lo que más amaba y yo no entiendo para nada esta situación.

En otro de sus mensajes reconoció que ninguno imaginó el peligro que enfrentaban aquella noche.

No teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó.

César Gastélum Especial

Así ocurrió el ataque en Culiacán

El ataque ocurrió la noche del 4 de agosto, cuando César Gastélum y Alejandro Fierro realizaban una transmisión en vivo para la plataforma Kick.

Horas antes habían anunciado el contenido en Instagram bajo el reto "Siendo Rappi en mi camioneta", por lo que ambos aparecieron vestidos como repartidores.

Mientras permanecían en el estacionamiento de un restaurante KFC, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, una motocicleta con dos hombres pasó por el lugar. Uno de los acompañantes alcanzó a decir:

Esos chavalos me dan miedo.

Minutos después, los agresores regresaron. Uno de ellos se acercó a César y le disparó a corta distancia. El influencer murió en el sitio, mientras Alejandro Fierro y el otro acompañante sobrevivieron al ataque.

Foto: Instagram cesargastelum_57

El caso sigue bajo investigación

César Gastélum tenía 25 años y era seguido por más de 577 mil personas en TikTok, donde compartía videos de comedia y personajes como el popular "padre bélico".

Las autoridades informaron que una de las líneas de investigación analiza algunas de las publicaciones que realizó en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido un vínculo directo entre ese contenido y el homicidio.

El asesinato también volvió a poner sobre la mesa la violencia que ha afectado a varios creadores de contenido en Sinaloa durante los últimos años. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el crimen de César Gastélum.

El caso más reciente es César Gastélum, asesinado durante una transición en vivo afuera de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de la Fiscalía General del Estado. Foto: Especial

Mientras la investigación continúa, Alejandro Fierro intenta sobrellevar una pérdida que, según sus propias palabras, marcará su vida para siempre. Su homenaje, acompañado de música, flores y mensajes de despedida, se convirtió en una de las muestras de afecto más comentadas tras la muerte del influencer sinaloense.