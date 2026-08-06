Star Wars salvó a Eiza González de la depresión y la llevó al éxito en Hollywood

La actriz mexicana Eiza González consolidó su prolífica carrera en la competida industria de Hollywood gracias a un casting fallido para la exitosa saga Star Wars. El sorpresivo rechazo de esta millonaria franquicia cinematográfica significó el trampolín definitivo para conseguir su primer papel protagónico internacional. Lo que inició como una profunda crisis personal detonó su ascenso al estrellato global.

La historia de su éxito comenzó durante un oscuro episodio emocional mientras residía en México. La artista enfrentó una dolorosa ruptura amorosa y lidió con la excesiva presión mediática de la prensa de espectáculos nacional. Para escapar del incesante escrutinio público, viajó a la ciudad de Los Ángeles y rentó un modesto espacio lejos de las cámaras y los reflectores.

Eiza González con vestido verde. Foto de IG: Eiza González

Mientras intentaba superar este agudo cuadro de depresión, la madre de la actriz tomó el control absoluto de la situación profesional. Sin contar con un agente o mánager oficial, abrió un perfil en la plataforma IMDb Pro y contactó a diversas agencias. En cuestión de días, consiguió una cita de audición que la joven aceptó con total escepticismo y desgano.

El encuentro secreto con J.J. Abrams

Los ejecutivos a cargo del proyecto manejaron el proceso bajo estrictos protocolos de confidencialidad en los foros de grabación. La actriz recibió un libreto falso y memorizó diálogos genéricos para evitar cualquier filtración a los medios de comunicación. Firmó también severos acuerdos legales sin conocer el nombre de la película ni el perfil exacto del papel a interpretar.

La verdadera magnitud del reto quedó al descubierto durante las etapas finales de selección de talento. La mexicana acudió a las oficinas de producción y descubrió al afamado director J.J. Abrams sentado en la silla principal. En ese preciso instante comprendió que competía por el personaje central de la flamante trilogía del universo intergaláctico de Lucasfilm.

Eiza González pudo formar parte del universo de Star Wars. Foto de IG: Eiza González

El codiciado personaje de Rey quedó finalmente en las manos de la actriz británica Daisy Ridley. Los directores buscaban un rostro totalmente desconocido para liderar la nueva etapa del mundo creado por George Lucas. La intérprete latina asimiló la decisión y catalogó el suceso como una anécdota surrealista sin imaginar el inminente giro radical en su carrera actoral.

El salto definitivo junto a Robert Rodríguez

La decepción inicial duró muy poco tiempo gracias al tremendo impacto visual de su prueba escénica. El director de casting responsable del filtro para la cinta espacial rescató su material audiovisual y la llamó de inmediato. El directivo recomendó su talento para otro formato televisivo y concretó una cita directa con el reconocido cineasta Robert Rodríguez.

Eiza González en un yate. Foto de IG: Eiza González

El realizador texano evaluó las aptitudes físicas e interpretativas de la mexicana frente a las cámaras de televisión. Tras una breve negociación, la artista viajó a Austin para grabar From Dusk Till Dawn: The Series, su primer gran triunfo dentro del mercado estadounidense. El oscuro panorama de tristeza quedó borrado por completo frente a este arrollador éxito laboral.

La maniobra digital de su madre funcionó como el remedio perfecto para superar los problemas emocionales y el estancamiento profesional. Esa primera oportunidad detonó una racha ininterrumpida de triunfos en las altas esferas del entretenimiento masivo. Hoy, la celebridad ostenta colaboraciones estelares en producciones de grueso calibre como Baby Driver y la taquillera saga de Godzilla vs. Kong.