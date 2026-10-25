¿Megan Fox deja atrás a Machine Gun Kelly? Así reacciona a su romance con Dakota Johnson

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estarían viviendo una nueva etapa sentimental que, aunque todavía no han hecho oficial, parece avanzar cada vez más. La actriz y el músico han sido vistos juntos en distintas ocasiones en Los Ángeles, lo que ha despertado rumores sobre una posible relación que llevarían varios meses construyendo lejos de los reflectores.

Las especulaciones aumentaron después de que ambos fueran fotografiados al salir de un estudio de grabación. A estos encuentros se sumó otro detalle que llamó la atención: el Maserati del cantante habría permanecido estacionado frente a la casa de la actriz.

De acuerdo con personas cercanas a los artistas, la conexión entre ellos ha crecido de manera natural. Además de compartir tiempo juntos, tendrían una complicidad marcada por su sentido del humor y una atracción que, hasta ahora, prefieren mantener en privado.

Los rumores entre Dakota Johnson y MGK cobraron fuerza tras varias apariciones juntos en Nueva York. IG

De acuerdo con fuentes citadas por People, ambos suelen hacerse reír y disfrutan de una dinámica que les permite compartir tiempo juntos sin demasiadas complicaciones.

La actriz, quien recientemente habría cerrado otro capítulo sentimental tras su separación del cantante Role Model, ya había hablado sobre su atracción por los músicos.

Foto: Reuters

¿Cómo reaccionó Megan Fox al romance de Machine Gun Kelly con Dakota Johnson?

De acuerdo con información publicada por TMZ, Megan Fox no tendría inconveniente en que Machine Gun Kelly esté conociendo a Dakota Johnson, pues la actriz habría dejado atrás su historia sentimental con el músico y ahora estaría enfocada en sus propios proyectos y en la crianza de su hija.

Megan Fox y Machine guN kelly juntos/@ vpshmagazine

Fuentes cercanas a la actriz señalaron al medio estadounidense que Megan no tiene intención de involucrarse en la vida amorosa de su expareja. Actualmente, el contacto entre ambos estaría limitado a los asuntos relacionados con su hija, Saga Blade Fox-Baker.

Megan estaría soltera y sin interés en comenzar una nueva relación por el momento. Sus prioridades son su maternidad y sus actividades profesionales.

La actriz también ha comenzado a explorar nuevas oportunidades de negocio. Recientemente lanzó una página de contenido exclusivo en Subs.com y participa en una campaña publicitaria de Ro, una empresa de telesalud.

Dakota Johnson and machine gun kelly seen leaving an expensive hotel in the late night together https://t.co/TKlMMU0f25 — Nostalgic Hubb (@NostalgicHubb) October 19, 2026

Por ahora, Dakota Johnson y Machine Gun Kelly parecen estar disfrutando de una conexión que podría convertirse en una nueva relación, aunque ninguno ha confirmado públicamente el romance. Mientras crecen las especulaciones sobre su cercanía, Megan Fox estaría enfocada en su hija y sus proyectos personales, sin intención de involucrarse en la vida sentimental de su expareja.