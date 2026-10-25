Beba Montes descarta reconciliación con su hermana Gala Montes; "las puertas están cerradas"

Beba Montes cerró la posibilidad de reconciliarse con su hermana Gala, al asegurar que necesita proteger a su familia de situaciones que le han causado daño. Sin embargo, el distanciamiento no le impidió respaldar uno de los recuerdos que la actriz compartió recientemente sobre su infancia y la relación con su madre.

Durante un encuentro con la prensa en los Eliot Awards, la creadora de contenido habló de la ruptura entre ambas y de las preguntas que ha recibido sobre si buscará acercarse a la cantante.

"Las puertas están cerradas y así se van a quedar", dijo en entrevista Beba Montes

¿Por qué Beba Montes no quiere reconciliarse con Gala?

Beba explicó que su decisión está relacionada con lo que considera un límite necesario para su entorno familiar. Aunque no detalló en esa declaración todos los acontecimientos que provocaron la ruptura, sostuvo que atravesar dificultades personales no justifica lastimar a otros.

Beba Montes abraza a su hija durante una fiesta de cumpleaños, mientras enfrenta críticas por los lunches que prepara. IG labebamontes

“Las personas que te aman no te lastiman y no tratan de destruir a tu familia. Todos tenemos muchísimos malos momentos, yo jamás en la vida he tratado de salir a destruir absolutamente a nadie”, expresó en el encuentro retomado por el canal de YouTube, Junket Entretenimiento.

La influencer también hizo referencia a sus propias experiencias para explicar lo que espera de quienes forman parte de su vida. Según dijo, haber pasado por etapas difíciles no la ha llevado a intentar perjudicar a otras personas y exige el mismo trato para su familia.

“Aunque me la he pasado muy mal, he tenido muy malos momentos, he pasado por las peores, jamás he tratado de hacerle daño a absolutamente a nadie, es lo mismo que yo exijo por mi familia”, agregó.

¿Qué dijo Beba sobre ofrecerle ayuda a su hermana?

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de apoyar a Gala. De acuerdo con la cobertura del encuentro, Beba señaló que ha escuchado a su hermana decir que no necesita ayuda y explicó que no considera que pueda intervenir si ella no se lo solicita.

¿Por qué fue detenida Beba Montes, hermana de Gala Montes?

Estas palabras no precisan qué tipo de acompañamiento se habría planteado ni permiten afirmar que Gala haya rechazado un tratamiento. Tampoco constituyen una confirmación de los rumores sobre consumo de sustancias que han circulado alrededor de la actriz.

Beba respalda el relato de Gala sobre las fotos de su infancia

A pesar de la distancia, Beba coincidió con su hermana al recordar un episodio relacionado con Crista Montes, madre de ambas. La actriz había publicado una fotografía de cuando era niña con un mensaje hiriente cuya autoría atribuyó a su mamá.

La imagen reavivó la discusión sobre la relación familiar. Al ser consultada, Beba aseguró que presenció lo ocurrido con aquellas fotografías.

“Lo que ella platica acerca de las fotos sí, yo lo viví, yo estuve ahí. En su enojo hizo un berrinche y escribió muchas cosas, rompió todas nuestras fotos de cuando éramos niñas, ¿qué fuerte, no? Estábamos chiquitas”, recordó la influencer.

Un conflicto familiar que también involucra la carrera de Gala

Las diferencias entre Gala y Crista Montes adquirieron notoriedad pública en 2024, cuando la actriz habló sobre problemas personales y laborales con su madre, quien había participado en la administración de su carrera.

bgpa