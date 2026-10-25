Alex Bisogno soñaba con acompañar al altar a Micaela, hija de Daniel Bisogno

Alex Bisogno imaginaba acompañar a su sobrina Micaela en los momentos que Daniel ya no podría vivir con ella, desde su fiesta de XV años hasta una eventual boda. Hoy, esos planes contrastan con el distanciamiento que, según contó ante la prensa, le impide formar parte de la vida de la niña y que también ha cambiado su manera de sobrellevar la ausencia de su hermano.

El conductor, conocido como Alex B, volvió a hablar de la relación con la hija del fallecido integrante de Ventaneando, después de revelar que pidió a su padre y a su hermana que dejaran de contarle sobre sus actividades, pues le resulta doloroso enterarse de celebraciones y festivales a los que él no puede asistir.

Alex B revela qué soñaba compartir con su sobrina

Durante el encuentro con los medios, Alex explicó que su deseo era mantenerse cerca de Micaela mientras creciera. Al hablar de los acontecimientos en los que esperaba acompañarla, mencionó dos celebraciones que todavía veía lejanas, pero que ya formaban parte de sus ilusiones como tío.

“Claro que me quitaron a una parte de mi hermano, por supuesto que sí. Me hubiera gustado estar en sus XV años y en su boda, y a lo mejor ser yo una de las personas que la pudieran entregar en el altar”.

Alex vinculó ese deseo con el cariño que siente por la niña y con la memoria de Daniel, aunque sus palabras describen lo que él imaginaba para el futuro y no un compromiso confirmado con su hermano.

“Ese es el sueño que hubiera tenido Daniel y yo biológicamente soy lo más parecido a mi hermano, soy su tío, hecho de lo mismo, del mismo cuero, del mismo hueso y amándola con todo el corazón”, declaró.

¿Por qué Alex Bisogno pidió que no le hablaran de Micaela?

Las declaraciones llegan días después de que el conductor explicara por qué prefería dejar de recibir noticias sobre su sobrina. Alex pidió a sus familiares que evitaran mencionarle las actividades de la niña, ante la tristeza que le provoca no poder compartirlas con ella.

Según su versión, el distanciamiento está relacionado con las diferencias que mantiene con Cristina Riva Palacio, madre de Micaela y expareja de Daniel. El conductor ha señalado que esos desacuerdos existían desde antes del fallecimiento de su hermano y posteriormente se intensificaron.

En sus declaraciones más recientes, Alex insistió en que no prevé un acercamiento inmediato, aunque aseguró que respetará las decisiones de Cristina respecto a la crianza de su hija.

“Si la mamá de la niña decide que yo no participe en la vida de la niña, yo la voy a respetar y seguramente la niña va a ser muy feliz de todos modos, y finalmente yo me tengo que acostumbrar a eso”, manifestó.

Alex B mantiene la esperanza de reencontrarse con Micaela

Aunque por ahora ha decidido mantenerse al margen, el conductor expresó su confianza en que el vínculo pueda recuperarse más adelante. Incluso consideró posible que su sobrina lo busque antes de cumplir la mayoría de edad, una expectativa personal que compartió al hablar del cariño que le tiene.

“Estoy seguro que antes de los 18 años la niña me va a buscar, cuando se dé cuenta de todo lo que ha sucedido”, sostuvo, sin mencionar que exista actualmente un acuerdo o un encuentro previsto entre ambos.

bgpa