Dakota Johnson confiesa lo que vivió al trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift

Dakota Johnson y Taylor Swift mantienen una amistad desde hace años, pero recientemente decidieron trabajar juntas por primera vez. La actriz contó cómo fue ponerse bajo las órdenes de la cantante durante la grabación de su nuevo videoclip, Patient Zero.

La protagonista de Materialistas compartió su experiencia durante el estreno de Verity en Londres, donde explicó que colaborar con Swift le permitió conocer otra faceta de su amiga y participar en un proyecto dirigido por ella.

Aunque Johnson reconoció que normalmente evita mezclar las amistades con el trabajo, aseguró que esta colaboración fue diferente. La confianza que existe entre ambas y el respeto por sus ideas facilitaron la experiencia durante las grabaciones.

Taylor Swift y Dakota Johnson comparten escenario, tras colaborar como directora y actriz en el videoclip de Patient Zero. AFP

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift

Durante la alfombra roja de Verity, Dakota Johnson habló sobre su participación en Patient Zero, videoclip que Taylor Swift escribió y dirigió como parte de su nueva etapa musical.

En declaraciones recogidas por Variety, la actriz explicó que trabajar con alguien a quien conoce desde hace tanto tiempo le permitió disfrutar de una experiencia distinta a las que acostumbra tener durante sus proyectos cinematográficos.

Johnson destacó que ambas respetan sus ideas y que, en esta ocasión, pudo apoyar a su amiga desde una posición diferente. Mientras Swift estuvo a cargo de la dirección, ella siguió sus indicaciones frente a las cámaras.

La intérprete describió la experiencia como una oportunidad para colaborar con alguien cuya creatividad admira. También reconoció que disfrutó recibir instrucciones de Swift y contribuir a que pudiera desarrollar su propuesta para el videoclip.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí. Durante una entrevista con el podcast Fangirl Nation, en la que participó junto a su compañero de Verity, Josh Hartnett, Johnson compartió otro detalle sobre su decisión de aceptar el proyecto.

La actriz admitió que normalmente recomienda no trabajar con amigos, una postura que decidió dejar de lado cuando surgió la posibilidad de participar en el videoclip de la cantante.

En esta ocasión, aseguró que la relación profesional funcionó y que ambas disfrutaron el rodaje. Johnson atribuyó parte de esa experiencia a la cercanía que mantienen desde hace años y a la manera en que consiguieron trabajar juntas.

La protagonista de Cincuenta sombras de Grey también dejó claro que su participación no consistió únicamente en acompañar a Taylor Swift. Durante la grabación, asumió su papel como actriz y siguió las decisiones creativas de su amiga, quien estuvo al frente de la producción.

Dakota Johnson reveló que disfrutó trabajar bajo la dirección de su amiga Taylor Swift en el videoclip Patient Zero. Reuters

La amistad de Dakota Johnson y Taylor Swift antes de Patient Zero

La relación entre Dakota Johnson y Taylor Swift comenzó varios años antes de su primera colaboración profesional.

Ambas han mantenido una amistad que también se ha reflejado en eventos públicos y en el reconocimiento que expresan por sus respectivos trabajos.

En julio de 2026, Johnson estuvo entre los invitados a la boda de la cantante con Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. La actriz asistió a la ceremonia junto con otras personas cercanas a Swift.

La admiración entre ambas también quedó reflejada cuando Johnson fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista TIME. Swift fue la encargada de escribir el texto dedicado a su amiga.

En aquella publicación, la cantante destacó la autenticidad y empatía de la actriz, además de reconocer su capacidad para contar historias.

Taylor Swift y Dakota Johnson comparten escenario tras trabajar juntas en el videoclip Patient Zero, dirigido por la cantante. AFP

Cómo es “Patient Zero”, el videoclip de Taylor Swift con Dakota Johnson

La colaboración entre ambas artistas llegó con Patient Zero, uno de los cuatro temas adicionales incluidos en The Life of a Showgirl: The Encore, la edición ampliada del álbum de Taylor Swift.

El videoclip se estrenó el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026. Además de Johnson y Swift, la producción cuenta con la participación del actor Colin Farrell y una aparición de Cara Delevingne.

La historia presenta a Johnson y Farrell como un matrimonio cuya relación comienza a deteriorarse. Swift interpreta a la expareja fallecida del personaje de Farrell, cuya presencia continúa afectando a los protagonistas.

La producción combina elementos de suspenso con referencias visuales a las relaciones sentimentales. La propia cantante estuvo a cargo de la dirección y trabajó con el cinefotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar.

Patient Zero forma parte de los cuatro temas adicionales de la nueva edición del disco, lanzada el 25 de septiembre, que también incluye las siguientes canciones.

Cleveland!

Pink Clouding

Babylon

Las nuevas composiciones fueron escritas por Swift junto con Max Martin y Shellback, productores con quienes ha colaborado en diferentes etapas de su carrera.