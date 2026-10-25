Aleks Syntek revela que le propusieron internarlo seis meses en una clínica de salud mental

Aleks Syntek se prepara para hablar abiertamente sobre el episodio que protagonizó durante un concierto gratuito el pasado 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Después de que su comportamiento sobre el escenario generara controversia, el cantante aseguró que atravesó un| momento complicado relacionado con la ansiedad, la ira y el hartazgo acumulado.

El cantante adelantó que está dispuesto a compartir su versión de los hechos y explicar las decisiones que tomó después del incidente, el cual provocó numerosas reacciones en redes sociales.

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¿Por qué Aleks Syntek quiere contar su versión de lo ocurrido?

El cantante manifestó que está preparado para explicar qué sucedió durante la presentación que ofreció en el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia. El episodio dio mucho de qué hablar, luego de que interrumpiera su repertorio en repetidas ocasiones para reclamar a algunos asistentes.

Amigos, familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló y que realmente fue un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo, dijo.

Syntek explicó que su reacción estuvo relacionada con una acumulación de emociones que terminó por desbordarlo. De acuerdo con su relato, la situación no se limitó a lo ocurrido aquella noche, sino que también estuvo vinculada con el desgaste que venía experimentando.

¿Aleks Syntek estuvo a punto de internarse?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la posibilidad de permanecer medio año en una institución especializada en salud mental.

Los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme seis meses en una clínica de salud mental. Me pareció una locura", expresó.

Según explicó, los médicos le plantearon dos opciones: ingresar a una clínica durante seis meses o comenzar un proceso de atención con un psicólogo al que le recomendaron acudir.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

El músico dijo que no se sintió convencido con la primera alternativa y describió el internamiento como una medida que le parecía excesiva. También mencionó que recibió comentarios negativos sobre el especialista que le habían sugerido, por lo que finalmente decidió buscar otra opción.

Y la otra opción, pues, era ver a una persona que es un psicólogo que ha sacado adelante a muchísima gente que eran casos, pues casi, casi terminales. Y me dijeron: “No, nada más que este cuate estuvo en la cárcel, ha tenido internamientos por drogas n cantidad de veces”. Y que además se hizo famoso por un meme de unos cigarros sueltos: “No te los pago”, ¿no? O sea, yo dije: Esto es un disparate. ¿De qué me están hablando?”.

Tuve que tomar una decisión, porque tenía a muchas personas encima de mí que me prometían cosas, que me juraban que me iban a ayudar y afortunadamente sí escogí la opción correcta”, señaló.

Con estas palabras, el cantante dejó ver que el proceso posterior al concierto implicó evaluar las recomendaciones que recibió y elegir cómo continuar con su atención.

Syntek adelantó que el lunes compartirá más detalles sobre la crisis que atravesó y el proceso que siguió para salir adelante. El cantante aseguró que actualmente se encuentra bien, que está sano y que trabaja en la grabación de un nuevo disco dirigido a sus seguidores.

Pero para que se enteren bien de una crisis de este tamaño y cómo pude salir, porque el día de hoy estoy bien, estoy sano y estoy grabando mi nuevo disco para ustedes. Así que tuve que tomar una decisión porque tenía muchas personas encima de mí que me prometían cosas, que me juraban que me iban a ayudar. Y afortunadamente sí escogí la opción correcta. Y de todo esto se enterarán.

Asimismo, señaló que tuvo que tomar una decisión importante entre varias personas que le ofrecían ayuda, aunque no reveló a qué alternativas se refería ni quiénes estuvieron involucrados. Por ahora, la expectativa sobre su relato completo y promete explicar cómo enfrentó aquel episodio y por qué considera que eligió el camino adecuado.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Qué provocó el enojo de Aleks Syntek durante su concierto en CDMX?

La presentación gratuita del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez se convirtió en uno de los episodios más comentados de las celebraciones patrias. Durante el espectáculo, Syntek detuvo varias veces las canciones para dirigirse al público y expresar su inconformidad.

El intérprete aseguró que su molestia comenzó cuando observó que algunos asistentes arrojaban elotes y cervezas cerca de las primeras filas, donde, según indicó, había niños y adultos mayores.

La situación provocó que el cantante interviniera desde el escenario y reclamara a quienes presuntamente estaban lanzando objetos. Sin embargo, sus comentarios no se limitaron a lo ocurrido entre el público, pues también aprovechó algunos momentos para reiterar sus críticas hacia el reguetón.

Durante el concierto, el músico volvió a expresar su rechazo hacia el reguetón, postura que ha manifestado anteriormente en distintas ocasiones.

En medio de los reclamos, hizo referencia a figuras como Bad Bunny y Dani Flow, lo que aumentó la tensión durante el espectáculo y generó nuevas reacciones entre los asistentes.

Las intervenciones del cantante alargaron las pausas entre canciones y desviaron la atención del repertorio musical. Así, lo que estaba previsto como una presentación para celebrar las fiestas patrias, terminó convirtiéndose en una discusión pública sobre su comportamiento y sus opiniones musicales.

Con la promesa de hablar abiertamente sobre lo sucedido, Aleks Syntek vuelve a poner el tema sobre la mesa, mientras permanece el interés por conocer su relato completo acerca de una presentación que pasó de las celebraciones patrias a convertirse en una de las controversias más comentadas de su carrera reciente.