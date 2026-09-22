Las joyas históricas con las que Kate Middleton deslumbró en el estreno de 'Digger' junto a Tom Cruise

Kate Middleton apareció junto al príncipe Guillermo en el estreno londinense de Digger, la nueva película de Tom Cruise dirigida por Alejandro González Iñárritu, y aunque su espectacular vestido acaparó miradas, fueron sus joyas las que terminaron convirtiendo el look en uno de los más comentados.

El príncipe William y Kate Middleton asisten al estreno de Digger

Los príncipes de Gales llegaron al ODEON Luxe Leicester Square para apoyar a la Film and TV Charity durante la 73.ª Gala Real de Cine, una tradición que desde hace décadas vincula a la familia real británica con la industria cinematográfica.

Su look para el estreno de Digger mezcló una creación de Jenny Packham con joyas que conectan a varias generaciones de la realeza británica. AFP

Sin embargo, en esta ocasión Kate llevó la elegancia un paso más allá al recuperar piezas con un enorme peso histórico dentro del joyero de los Windsor.

La joya de la Reina Madre que utilizó Kate Middleton

La protagonista indiscutible fue un espectacular collar de amatistas, perlas y diamantes que perteneció a la Reina Madre. Se trata de un collar sautoir cuyo origen se remonta a 1923, cuando la reina Alejandra se lo regaló a Lady Elizabeth Bowes-Lyon con motivo de su boda con el duque de York, quien posteriormente se convertiría en el rey Jorge VI.

Kate Middleton eligió una pieza regalada en 1923 a la futura Reina Madre para acompañar su espectacular look durante el estreno londinense de Digger. AFP

La pieza no solo destaca por su antigüedad, sino también por la historia familiar que guarda. Durante décadas formó parte del joyero de la Reina Madre y permaneció alejada de los reflectores durante un largo periodo.

Años después, la reina Camila la recuperó para una aparición pública en 2012, cuando asistió al estreno de Skyfall. Ahora, Kate ha vuelto a ponerla bajo los reflectores en una nueva noche dedicada al cine.

El increíble vestido de Kate Middleton en el estreno de 'Digger'

La princesa de Gales eligió un vestido de intenso tono morado firmado por Jenny Packham, una de sus diseñadoras británicas de referencia para las grandes ocasiones. El diseño presentaba escote en V, cintura marcada y una falda larga y vaporosa que aportaba movimiento a cada paso.

Aunque Kate Middleton sorprendió con un elegante vestido morado de Jenny Packham, fue el histórico collar sautoir de amatistas el que concentró todas las miradas en Londres. AFP

El modelo fue personalizado para Kate con mangas abullonadas y semitransparentes, además de un detalle a modo de chal que aportó mayor dramatismo al estilismo sin restarle ligereza.

Como complemento llevó un bolso rígido de la misma firma, en verde bosque y con acabado dorado.

Kate Middleton luce los pendientes de Diana junto a William y Tom Cruise

El guiño a la historia familiar no terminó con el collar. Kate también incorporó unos pendientes vinculados a la princesa Diana, sumando otro detalle sentimental a una aparición pública que reunió varias generaciones de la familia real a través de sus joyas.

Kate Middleton rindió un inesperado homenaje familiar al combinar el histórico collar de la Reina Madre con unos pendientes vinculados a Diana de Gales durante su aparición AFP

Mientras Kate brillaba con las piezas históricas, Guillermo optó por un elegante esmoquin de terciopelo. La pareja protagonizó además un cercano encuentro con Tom Cruise, quien recibió a los príncipes con evidente entusiasmo.

Kate saludó al actor con un beso en ambas mejillas y ambos intercambiaron sonrisas y algunas palabras antes de continuar con la presentación.

La amistad del príncipe William Kate Middleton y Tom Cruise

El reencuentro tenía un antecedente muy reciente. Guillermo y Kate ya habían coincidido con Cruise en 2022, durante el estreno británico de Top Gun: Maverick. En ambas ocasiones, el intérprete incluso ayudó a Kate a subir las escaleras de la alfombra roja al ofrecerle el brazo.

La princesa de Gales y el actor protagonizaron un cariñoso saludo durante la premiere de Digger, cuatro años después de coincidir en Top Gun: Maverick. Grosby

La relación entre Cruise y los Windsor, sin embargo, viene de mucho más atrás. El actor coincidió con la princesa Diana en 1992 y posteriormente asistió a su funeral en 1997. Con el paso de los años, su vínculo con la familia real también se fortaleció a través de Guillermo, especialmente por su interés compartido en la aviación.