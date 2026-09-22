Netflix sorprende al revelar el explosivo avance de Cyberpunk: Edgerunners temporada 2

La plataforma Netflix sorprendió a sus suscriptores al publicar el primer avance oficial de la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners. La exitosa serie de anime, basada en el popular videojuego Cyberpunk 2077 de la desarrolladora CD Projekt RED, regresará a las pantallas el próximo 20 de octubre de 2026.

Esta nueva entrega llega cuatro años después del lanzamiento original que cautivó a la crítica especializada y al público global. La producción del reconocido Studio Trigger promete mantener la calidad visual que definió a los primeros episodios, apostando por la violencia gráfica y los vibrantes tonos de neón.

La serie de Cyberpunk continuará con su segunda temporada. Foto: Cyberpunk.net

Los creadores confirmaron que el argumento omitirá una continuación directa de los eventos pasados. La narrativa explorará una ruta completamente inédita dentro del violento universo cibernético, alejándose de los protagonistas originales para introducir a un escuadrón fresco de mercenarios y supervivientes.

Una cruda crónica de redención y venganza

El portal especializado Discussing Film difundió el primer clip oficial a través de sus redes sociales. Las vertiginosas imágenes anticipan una inmersión profunda en las entrañas de Night City, la implacable metrópolis futurista que devora a quienes buscan dinero rápido y fama.

Los productores describen la nueva trama como una salvaje odisea urbana dominada por la traición. Los próximos capítulos expondrán las dolorosas consecuencias de existir en un entorno controlado por implacables corporaciones tecnológicas y pandillas callejeras armadas con implantes cibernéticos mortales.

La segunda temporada de Cyberpunk Edgerunners tendrá nuevos personajes. Foto: Cyberpunk.net

El estilo de animación característico del estudio japonés volverá a deslumbrar a los fanáticos de la ciencia ficción. Las secuencias reveladas en el avance reafirman el compromiso de los realizadores con la estética hiperactiva que catapultó a la primera entrega hacia la cima de los rankings internacionales de audiencia.

Los nuevos mercenarios que dominarán la pantalla

El renovado elenco de personajes promete dinámicas explosivas y oscuros trasfondos personales. El grupo incluye a 'King' Kingsley, un veterano edgerunner que abandonó sus días de gloria en el pasado y que actualmente sobrevive bajo la sombra de sus propios éxitos profesionales de antaño.

A su lado luchará D, un letal netrunner experto en la infiltración de redes informáticas de alta seguridad. Este hacker busca ejecutar una venganza sangrienta contra el enigmático asesino que aniquiló a su clan familiar, conocido en los bajos fondos como Snack Nation.

La serie de Cyberpunk impulsó las ventas del videojuego. Foto: Cyberpunk.net

La representación femenina del escuadrón recae en los hombros de Talia Yang. Esta joven fugitiva renunció a los privilegios económicos de las grandes torres residenciales para entregarse a la violencia callejera, adoptando la brutalidad como el único método válido para prosperar en la ciudad.

La alineación cierra con la inclusión de Roman Carax, un joven apasionado por el cine clásico. Este personaje busca documentar historias humanas auténticas en medio de una sociedad que desechó el séptimo arte para consumir neurodanzas, experiencias virtuales que anestesian los sentidos de la población.

Con este lanzamiento otoñal, los directivos de la compañía de streaming buscan replicar el fenómeno cultural que revivió las ventas del videojuego homónimo hace un cuatrienio. Los fanáticos globales ya marcan el calendario para devorar los nuevos episodios de esta sangrienta adaptación animada.