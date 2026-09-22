"Una etapa muy triste": Dulce María habla por primera vez de la pérdida de su bebé

Dulce María decidió hablar de uno de los momentos más difíciles que ha vivido en los últimos años. La cantante mexicana reveló que a finales de 2024 sufrió la pérdida de un bebé, cuando tenía casi tres meses de embarazo, una experiencia que hasta ahora había mantenido en privado.

La integrante de RBD contó lo ocurrido en una entrevista con la revista Caras, donde explicó que el embarazo llegó como una sorpresa para ella y su esposo, Paco Álvarez. En ese momento, ambos estaban disfrutando de su vida familiar junto a su hija María Paula, nacida en 2020.

La noticia de un segundo embarazo, sin embargo, terminó de una manera que no esperaban. "Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar", relató la cantante al recordar aquella pérdida.

Dulce María explicó que el aborto espontáneo ocurrió cuando el embarazo tenía casi tres meses de gestación y que el golpe emocional fue muy fuerte para toda la familia.

Dulce María: "Sentí que todo se detenía otra vez"

Después de la pérdida, la cantante tuvo que enfrentarse no solamente al duelo, sino también a muchas preguntas sobre lo que quería para su vida.

Sentí que todo se detenía otra vez. Fue muy duro tratar de entender qué quería Dios o hacia dónde tenía que ir mi vida, contó.

Dulce María reconoció que durante un tiempo pensó que quizá ya no volvería a ser mamá. La idea se instaló en su cabeza mientras intentaba entender lo que había ocurrido.

Me tomó unos meses procesarlo. En mi cabeza pensé: ‘Bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca’. Me costó mucho trabajo salir de ahí, recordó.

La cantante encontró en la música una forma de comenzar a recuperar poco a poco su vida cotidiana. Después de pasar por terapia y darse tiempo para procesar la experiencia, decidió regresar a su carrera.

Dulce María habla del dolor al perder un bebé Foto: Instagram dulcemaria

En ese periodo lanzó Jaula de oro, una canción que también representó una nueva etapa profesional para ella.

Meses después llegó otra sorpresa

La historia tuvo un nuevo giro en 2025. Después de retomar sus actividades y regresar a la música, Dulce María descubrió que estaba nuevamente embarazada.

La cantante recordó que en julio de ese año realizó un viaje familiar sin saber que sería el último que harían siendo tres. Poco después confirmó públicamente su embarazo.

El proceso terminó con el nacimiento de Fernanda, su segunda hija con Paco Álvarez. Así, después de la pérdida que había vivido meses antes, la familia recibió nuevamente a una bebé.

La cantante recordó que en julio de ese año realizó un viaje familiar sin saber que sería el último que harían siendo tres. Foto: Instagram dulcemaria

Dulce María ahora decidió contar esta parte de su historia también para hablar de un tema que, según ella, muchas mujeres atraviesan en silencio.

"Es un duelo muy silencioso"

La cantante reconoció que hablar de una pérdida gestacional no siempre es sencillo y que muchas mujeres pueden sentirse solas durante el proceso.

"Sabemos que muchas mujeres pasan por eso", explicó, al considerar importante visibilizar este tipo de duelo.

Dulce María también quiso enviar un mensaje a quienes han pasado por una situación similar. Para ella, compartir su experiencia puede ayudar a que otras mujeres sepan que no son las únicas y que tienen derecho a vivir su duelo.

No están solas, que muchas pasamos por eso, que estoy con ellas, expresó.

Después de años de hablar principalmente de su carrera, RBD y su vida como mamá, Dulce María decidió mostrar una parte mucho más personal de su historia. La pérdida de su bebé fue, según sus propias palabras, una etapa que todavía está procesando, pero también una experiencia que hoy se atreve a contar para acompañar a otras mujeres que han pasado por lo mismo.