¿Eres su papá?: Tom Cruise elogia a Hannah Tacher, hija de Alan Tacher, por su papel en Digger 

Tom Cruise sorprendió a Alan Tacher al descubrir que el conductor mexicano es padre de Hannah Tacher, joven que trabajó junto al actor y Alejandro González Iñárritu en la película Digger, y aprovechó el encuentro para elogiar su talento y desempeño frente a un emocionado Alan.

El momento ocurrió durante la premiere mundial de la película en Leicester Square, Londres, donde Tacher realizaba entrevistas para Despierta América. Mientras conversaba con Cruise e Iñárritu, el director mexicano decidió revelarle al actor la conexión familiar que tenía con Hannah.

“Mira, ¿ya sabes que él es el padre de Hannah?”, le dijo Iñárritu a Cruise mientras señalaba al conductor.

La reacción del protagonista de Mission: Impossible fue inmediata: sonrió sorprendido, se acercó a Alan y respondió incrédulo ante la coincidencia.

¿Qué le dijo Tom Cruise a Alan Tacher sobre su hija?

Después de descubrir quién era el padre de Hannah, Tom Cruise comenzó a elogiar públicamente el trabajo de la joven, quien formó parte del equipo de Digger y colaboró durante la producción encabezada por Iñárritu.

“Ella es maravillosa, se lo merece. Ella es increíble”, expresó Cruise durante el encuentro.

El actor también destacó el esfuerzo que Hannah y el resto del equipo realizaron detrás de cámaras y aseguró que la joven posee cualidades que llamaron su atención durante el trabajo en la película.

“Les sigo diciendo, es como si este grupo hubiera trabajado tan duro... Un talento impresionante. Tiene un estilo increíble”, señaló antes de dirigirse nuevamente a Alan para felicitarlo.

La reacción tomó por sorpresa al conductor, quien escuchó al actor mientras su hija se encontraba a unos pasos durante la alfombra roja.

“Viniendo de ti es la mejor reseña que he recibido en mi vida”, respondió Tacher después de escuchar los comentarios sobre Hannah.

¿Quién es Hannah Tacher y qué hizo en Digger?

Hannah Tacher, de 26 años, es una de las hijas mayores de Alan Tacher y actualmente desarrolla su propia carrera dentro de la industria audiovisual.

La joven estudió en la Universidad del Sur de California y ha enfocado su trayectoria profesional en proyectos relacionados con cine, producción y creación audiovisual.

En esta ocasión formó parte del equipo de Digger, la nueva cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, por lo que convivió profesionalmente con ambos durante la realización del proyecto.

Hannah Tatcher actuará en Digger, la nueva película de Iñarritu Instagram

La premiere terminó reuniendo de una manera inesperada las carreras de padre e hija: Hannah acudió como integrante del equipo de la película y Alan llegó a Londres para cubrir el evento como periodista.

El presentador incluso compartió posteriormente imágenes junto a su hija desde la alfombra roja y reconoció públicamente el orgullo que le produjo escuchar los comentarios de Cruise.

Alan Tacher y Tom Cruise ya se conocían desde hace años

El encuentro también tiene otro antecedente particular. Alan Tacher ha entrevistado a Tom Cruise en distintas ocasiones durante su carrera como conductor.

En 2014, durante la promoción de Edge of Tomorrow, Tacher incluso viajó junto al actor en su avión privado de Londres a París como parte de la cobertura de la película.

Más de una década después volvieron a encontrarse en otra alfombra roja, pero esta vez la conversación terminó girando hacia una integrante de la familia Tacher.

¿De qué trata Digger, la nueva película de Tom Cruise?

Digger representa además uno de los proyectos más esperados tanto para Cruise como para Alejandro González Iñárritu.

La película presenta al actor como Digger Rockwell, descrito como el hombre más poderoso del mundo, quien intenta demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que una catástrofe provocada por él mismo termine destruyéndolo todo.

El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, mientras Emmanuel “Chivo” Lubezki volvió a trabajar con Iñárritu como director de fotografía.

La premiere londinense contó incluso con la presencia del príncipe William y Kate Middleton como parte del tradicional Royal Film Performance, organizado en apoyo a trabajadores de la industria británica del cine y la televisión.

Digger llegará a los cines internacionalmente a partir del 30 de septiembre, mientras que su estreno en Norteamérica está previsto para el 2 de octubre.