Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta en vivo y así respondió la conductora

Masad Altamimi coqueteó con Andrea Legarreta en pleno programa en vivo y, el clip, en donde se observa cómo respondió la conductora, ya está generando múltiples reacciones en redes sociales.

El influencer árabe Masad Altamimi es uno de los confirmados que formarán parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que está siendo invitado a diversos programas como parte de su promoción.

Al ser invitado al programa matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Altamimi aprovechó para lanzar algunos halagos a la famosa cuya pareja actual es Luis Carlos Origel.

Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta

Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta. Especial

Mientras era entrevistado para hablar sobre su vida y así conocer un poco más sobre su perfil, el influencer tomó protagonismo cuando la conversación giró en torno a la gastronomía árabe.

Fue en ese momento en que Andrea Legarreta intervino y sorprendió a Masad al demostrar que conocía bastante sobre el tema.

La conductora llamó la atención al revelar varios datos que dejaron impresionados al influencer árabe, quien no dudó en expresar su admiración por la información que tenía Legarreta.

Me gusta esta chica, te lo juro. Tiene mucha información, tiene mucha información...", dijo Masad.

Ante los halagos del influencer a Andrea Legarreta, se escucharon las carcajadas en el foro, puesto que varios conductores comenzaron a bromear con el evidente interés que mostró Masad por la conductora.

Responde la conductora al influencer

El ambiente tras los comentarios del influencer se tornó más relajada y todo escaló cuando Masad le preguntó a Legarreta sobre su situación sentimental.

¿Soltera?”, preguntó Masad.

Ante la atrevida pregunta, Andrea Legarreta contestó de manera inmediata y de forma contundente:

Este, estoy ocupada. Ah, estoy ocupada. si vieras qué guapo, también él podría también ser un jeque árabe la verdad, sí".

Luego de escuchar que Legarreta tiene una relación sentimental, Masad reaccionó con una sonrisa y respondió:

Tiene tipo, ¡qué suerte tiene!", finalizó.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta Especial

Se trata de un influencer, modelo, empresario y creador de contenido originario de Arabia Saudita que alcanzó gran popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde suma millones de seguidores. Su contenido gira en torno a su estilo de vida, viajes, moda, lujo, cultura árabe y colaboraciones con creadores latinoamericanos.

En los últimos años se estableció en México, país donde consolidó una amplia base de seguidores y se convirtió en una figura recurrente del entretenimiento digital. Su fama también creció por el apodo de "el hombre más guapo del mundo", con el que muchos de sus seguidores comenzaron a identificarlo en redes sociales.

Buena parte de su popularidad en México surgió a raíz de su relación sentimental con la influencer Melissa Navarro, con quien compartía videos y momentos de su vida cotidiana. Tras la ruptura, la relación se vio envuelta en una fuerte polémica luego de que Navarro lo acusara públicamente de presuntos malos tratos físicos y psicológicos. Aunque las acusaciones generaron un intenso debate en redes sociales, no se ha informado de una resolución judicial que determine responsabilidades sobre esos señalamientos.

¿Quién es el novio actual de Andrea Legarreta?

Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta Especial

El actual novio de Andrea Legarreta es Luis Carlos Origel, sobrino del periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo' Origel. La conductora confirmó públicamente su relación a principios de 2026, señalando que decidió darse una nueva oportunidad en el amor después de casi tres años de haber anunciado su separación de Erik Rubín.

Andrea ha contado que el inicio de la relación fue muy distinto a sus romances anteriores, pues ambos se conocían desde hacía más de una década y siempre existió una relación de respeto. Según ha explicado, nunca hubo coqueteos mientras ella estaba casada con Erik Rubín y fue hasta tiempo después de la separación cuando comenzaron a salir.

Desde que hicieron oficial su romance, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel han compartido algunos momentos juntos en redes sociales y eventos públicos, aunque ambos han procurado mantener la relación con cierta discreción.