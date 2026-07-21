¿Quién es Yanet García? La ‘chica del clima’ que entraría a La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García sería una de las posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026, según las especulaciones por las pistas de la decimoquinta participante que se dieron a conocer.

El nombre de la regiomontana Yanet García se volvió tendencia después del clip revelado por la producción, en donde se dan señales de quien podría ingresar al reality show.

Miles de seguidores se volcaron a las redes sociales de La Casa de los Famosos para asegurar que la conocida ‘chica del clima’ es quien será revelada.

Pistas de la participante de La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García, la chica del clima. Especial

La producción reveló, como previamente lo ha hecho con otros participantes, un video que da señales de quien podría ser el nuevo integrante revelado.

Las pistas mencionan ‘flores, pesas y kit de producción’, además de imágenes de los cambios de clima, como un trueno y una flor alusiva a la primavera, elementos que muchos usuarios relacionaron con la imagen pública de Yanet García.

Por lo anterior, las teorías de los fans rápidamente se viralizaron colocaron el nombre de la ‘chica del clima’ en tendencia.

¿Quién es Yanet García, la ‘chica del clima’?

Yanet García, la chica del clima. Especial

Es originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 14 de noviembre de 1990. Estudió Contaduría Pública y fundó una academia de modelaje. Posteriormente, se certificó en health coach.

Sin embargo, su fama se debe a su trayectoria como presentadora de televisión, modelo, actriz e influencer mexicana, reconocida principalmente por sus pronósticos del tiempo en televisión, lo que le valió el apodo de ‘la chica del clima’.

Su gran salto a la popularidad ocurrió en 2014 y 2015, cuando comenzó a presentar el pronóstico del tiempo en una televisora en Monterrey. A partir de ahí siguió dando la información meteorológica, pero ahora para una audiencia nacional.

Paralelo a ello, desarrolló su faceta como modelo y apareció en revistas, campañas publicitarias, además de proyectos de actuación, ganando así una enorme comunidad en redes sociales.

Yanet García, la chica del clima. Especial

Con el paso del tiempo se alejó de la televisión para enforcarse en su marca personal. Se mudó a Estados Unidos e impulsó su carrera como entrenadora fitness y lanzó programas de ejercicio y bienestar.

En cuanto a su vida sentimental, una de sus relaciones más conocidas fue con el jugador profesional de videojuegos Douglas Martin. La pareja terminó su relación en 2018 después de que él afirmara que quería concentrarse en su carrera competitiva, aunque posteriormente reconoció que también había otros factores personales involucrados.

En la actualidad, Yanet continúa siendo una de las influencer mexicanas más seguidas por su contenido relacionado con ejercicio, estilo de vida, moda, viajes y motivación. También promociona sus proyectos empresariales y plataformas de contenido exclusivo.

Aunque muchos la siguen identificando como "La Chica del Clima", su carrera ha evolucionado hacia el emprendimiento digital y el fitness, consolidándose como una figura influyente en redes sociales.

Lista de participantes confirmados

Yanet García, la chica del clima. Especial

La cuarta temporada de La Casa de los Famoso México 2026 ya está por comenzar y poco a poco se han ido revelando los participantes que formarán parte del reality show.

Hasta ahora, han sido confirmados:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

¿Cuándo inicia el reality show?

El reality show arrancará oficialmente el domingo 26 de julio de 2026 con una gala de estreno que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La emisión podrá verse por televisión abierta a través de Las Estrellas, mientras que los seguidores también tendrán acceso a la señal en vivo las 24 horas mediante la plataforma ViX, donde será posible observar todo lo que ocurra dentro de la casa.

La conducción volverá a estar encabezada por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp participarán en la cobertura digital y los contenidos especiales.