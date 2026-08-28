¡Pudo ser la Reina de Noruega! La polémica historia de Marta Luisa, hermana del rey Haakon VIII

La muerte de Harald V de Noruega ha vuelto a colocar a toda la familia real bajo los reflectores. Con Haakon convertido en el nuevo rey, una antigua pregunta ha resurgido con fuerza: ¿qué habría pasado si su hermana mayor, la princesa Marta Luisa, hubiera aceptado convertirse en heredera?

¿Quién es Marta Luisa de Noruega?

Nacida el 22 de septiembre de 1971, Marta Luisa es la primogénita del rey Harald y la reina Sonia. Sin embargo, el hecho de haber nacido primero no le garantizaba el trono.

La primogénita de Harald V tuvo la oportunidad de cambiar el orden sucesorio. IG iam_marthalouise

La Constitución de Noruega establecía entonces la preferencia masculina en la sucesión, por lo que el nacimiento de Haakon, dos años después, lo colocó automáticamente por delante de su hermana. Pero hubo un momento en que esa situación pudo cambiar.

¿Por qué Marta Luisa de Noruega pudo haber sido Reina?

Cuando Marta Luisa tenía apenas 15 años, la entonces primera ministra Gro Harlem Brundtland planteó revisar el sistema sucesorio. La propia princesa recordó años después que se llegó a debatir con su familia la posibilidad de modificar las reglas para permitirle convertirse en futura reina.

A los 15 años, Marta Luisa enfrentó una decisión que pudo cambiar su vida y la sucesión de la corona. IG iam_marthalouise

Para una adolescente, la decisión suponía una enorme responsabilidad. Marta Luisa reconoció que sintió una gran presión y que no sabía qué responder ante una cuestión que podía definir por completo su futuro.

Finalmente, la posibilidad no prosperó y Haakon permaneció como heredero. Con el paso de los años, ella confesó sentirse aliviada por aquella decisión y aseguró estar feliz de que su hermano ocupara ese papel.

En 1990, Noruega aprobó la primogenitura absoluta, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión. Sin embargo, la reforma no fue retroactiva, por lo que no modificó la posición de Marta Luisa ni de Haakon.

La reforma sucesoria de Noruega llegó demasiado tarde para convertirla en heredera. IG iam_marthalouise

Su sobrina, Ingrid Alexandra, sí pertenece a la nueva generación beneficiada por esta norma y ocupa un lugar preferente en la línea sucesoria por delante de su hermano menor, Sverre Magnus.

El matrimonio de Marta Luisa con Ari Behn

Lejos de seguir el itinerario tradicional de una futura soberana, Marta Luisa construyó una vida marcada por decisiones personales que la alejaron progresivamente de la institución.

La princesa construyó una vida alejada del modelo tradicional de la realeza. IG iam_marthalouise

En 2002 renunció al tratamiento de Alteza Real y comenzó a desarrollar sus propios proyectos, vinculados, entre otros ámbitos, con la literatura, la fisioterapia y las terapias alternativas.

Ese mismo año se casó con el escritor Ari Behn. La pareja tuvo tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah. Durante años fueron una de las familias más conocidas de la realeza noruega, pero su relación terminó oficialmente en 2017.

Dos años después llegó uno de los episodios más dolorosos en la vida de la princesa. Ari Behn murió por suicidio el 25 de diciembre de 2019, a los 47 años.

La tragedia dejó una profunda huella en Marta Luisa y en sus hijas, quienes posteriormente hablaron públicamente sobre el duelo y la importancia de pedir ayuda ante las dificultades relacionadas con la salud mental.

La polémica relación de Marta Luisa por la que dejo sus funciones reales

Antes de la muerte de Ari Behn, Marta Luisa ya había iniciado una nueva relación con Durek Verrett, un estadounidense que se presenta como chamán.

Su relación con Durek Verrett la convirtió en una de las royals más controvertidas. IG iam_marthalouise

El romance despertó desde el principio una enorme atención mediática y numerosas críticas, especialmente por las actividades y proyectos que ambos desarrollaban.

En 2019, la princesa alcanzó un acuerdo con la Casa Real para dejar de utilizar su título en actividades comerciales. Tres años después dio un paso todavía más definitivo: anunció que dejaba de desempeñar funciones oficiales para concentrarse en sus proyectos privados.

El acuerdo también fijó límites sobre el uso de referencias a la monarquía noruega en actividades comerciales, producciones audiovisuales y redes sociales. A pesar de ello, Marta Luisa conservó su título de princesa por nacimiento.

Tras su boda con Durek Verrett, Marta Luisa renunció a sus funciones oficiales, pero conservó su título de princesa. IG iam_marthalouise

En agosto de 2024, finalmente se casó con Durek Verrett, consolidando una historia de amor que volvió a situarla en el centro del debate público.

Ahora, con Haakon VIII en el trono tras la muerte de Harald V, la vida de Marta Luisa adquiere una nueva dimensión.

La mujer que pudo haber llevado la corona, hoy no ejerce funciones oficiales para la Casa Real, aunque sigue formando parte de la familia y ocupa el tercer lugar en la línea sucesoria, después de sus sobrinos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.