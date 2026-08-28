¡Directo al corazón! Así suena la nueva canción de Mariana Seoane y Majo Aguilar, ¿ya la escuchaste?

Mariana Seoane y Majo Aguilar unen sus voces por primera vez y lo hacen con una canción que habla de desamor, pero también de amor propio, fuerza y de aprender a soltar aquello que ya no hace bien.

Las cantantes sorprendieron a sus seguidores con “Gana La Que Pierde”. Esta es la primera vez que Mariana Seoane y Majo Aguilar unen sus voces en una canción, y la propuesta ya comienza a llamar la atención entre los fans de ambas intérpretes.

¿De qué habla la canción de Mariana Seoane y Majo Aguilar?

Aunque “Gana La Que Pierde” parte de una historia de ruptura y desamor, la canción también plantea un mensaje de amor propio: reconocer que una relación puede terminar y que, aun después de un momento doloroso, es posible levantarse y comenzar de nuevo.

La letra habla de ese momento en el que una persona finalmente logra ver una relación con claridad y comprende que aferrarse a alguien no siempre significa ganar.

Es ahí donde los estilos de ambas cantantes se encuentran. Por un lado, Mariana Seoane aporta su experiencia en la música tropical, la cumbia y el pop latino; mientras que Majo Aguilar suma la fuerza y esencia del regional mexicano.

El resultado es una colaboración que convierte una historia de desamor en un mensaje de fortaleza, independencia y amor propio.

¿Qué dice la canción de Mariana Seoane y Majo Aguilar?

La canción comienza con la voz de Mariana Seoane, quien habla de cómo llegó a idealizar a una persona y a construir una versión de esa relación que no correspondía con lo que realmente estaba ocurriendo.

“Todos me lo dijeron, pero yo querían engañarme y para no dañarme me inventé este mundo nuevo donde tú eras intachable”

Después entra Majo Aguilar para continuar con esta historia y reconocer que, cuando estaba enamorada, no podía ver con claridad las señales de lo que ocurría dentro de su relación.

“Neta que estaba cegada, tu golpe fue perfecto resaltaste mis defectos y llegué a sentirme nada, porque estaba enamorada”

El coro de “Gana La Que Pierde”: una canción sobre amor propio

Uno de los momentos más importantes de la canción llega con el coro, en el que ambas intérpretes llevan la historia hacia un mensaje de empoderamiento y superación personal.

La letra habla de sanar las heridas, recuperar la fuerza y dejar atrás una relación que terminó causando más dolor que felicidad.

“Tuve que curarme yo solita mis heridas, porque gota a gota me ibas a arrancar la vida. Me tocó aceptar que a veces gana la que pierde, la que pierde el miedo y nada contra la corriente”, se escucha la voz de Mariana.

Mariana Seoane a su paso por la alfombra roja de la película "Un hombre por semana", en su noche de estreno en Plaza Carso. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Majo Aguilar también interpreta una parte en la que habla sobre aprender a levantarse, ser valiente y comenzar a construir una nueva vida después de una ruptura.

“Tuve que aprender a levantarme y ser valiente, para reinventarme, y construir mi propia suerte, y ya no aferrarme a lo que ya estaba perdido, porque mi corazón aunque, golpeado sigue vivo.”

Majo Aguilar en conferencia de prensa en el Teatro Metropólitan Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

De esta manera, “Gana La Que Pierde” transforma una historia de desamor en una especie de recordatorio: perder una relación no necesariamente significa perderlo todo. A veces, soltar también puede ser una forma de volver a encontrarse.

Reacciones del público a la colaboración de Mariana Seoane y Majo Aguilar

A pocos minutos de su lanzamiento, la canción comenzó a generar reacciones entre los seguidores de ambas artistas, quienes destacaron la combinación de sus voces y calificaron la colaboración como un verdadero “temazo”.

Mariana Seoane también compartió la canción en sus redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron a esta primera colaboración con Majo Aguilar.

Con una duración de 3 minutos con 49 segundos, “Gana La Que Pierde” busca conquistar tanto a los seguidores de Mariana Seoane como a los de Majo Aguilar y convertirse en una de esas canciones de desamor que, además de doler, también recuerdan que después de una ruptura siempre existe la posibilidad de volver a empezar.