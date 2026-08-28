¿Qué pasará con la reina Sonja de Noruega tras la muerte del rey Harald V?

La muerte del rey Harald V de Noruega no solo marca el inicio del reinado de su hijo Haakon VIII. También abre una duda sobre la reina Sonja, quien durante más de tres décadas acompañó al monarca y ahora deberá asumir un nuevo lugar dentro de la Familia Real.

Esto pasará con la reina Sonja tras la muerte de Harald V

Uno de los principales cambios tras la muerte de Harald V tiene que ver con el lugar que ocupará su esposa.

Aunque ya hay un nuevo rey y una nueva reina consorte, Sonja de Noruega mantendrá su título de reina.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, explicó que así lo decidió Haakon VIII. Por lo tanto, Sonja no será llamada reina emérita ni reina madre después de la muerte de su esposo.

Lo que sí cambiará será su lugar dentro de la Familia Real. Mette-Marit, esposa de Haakon VIII, será la nueva reina consorte y acompañará al monarca en los principales actos y compromisos de la Corona.

Sonja, por su parte, podrá continuar con algunas actividades públicas. Hasta el momento no se ha anunciado su retiro y el propio primer ministro dejó abierta la posibilidad de que siga colaborando con su hijo durante su reinado.

Støre destacó la “energía inagotable” de Sonja a sus 89 años y recordó su trabajo durante décadas en temas relacionados con el arte, la naturaleza y los viajes por Noruega.

También aseguró que “seguirá siendo un gran recurso para el rey”, por lo que su papel dentro de la Familia Real continuará aunque ya no sea la esposa del monarca que ocupa el trono.

La reina Sonja mantendrá su título tras la muerte de Harald V. IG detnorskekongehus

¿Noruega tendrá dos reinas al mismo tiempo?

La decisión tomada por Haakon VIII dejará una situación que puede generar algunas dudas. Sonja y Mette-Marit tendrán el título de reina al mismo tiempo, aunque cada una ocupará un lugar diferente.

Mette-Marit será la reina consorte por ser esposa del actual monarca y formará junto a Haakon VIII la nueva pareja real. Sonja conservará el título que recibió durante el reinado de Harald V.

Esto no quiere decir que Noruega tenga dos reinas con las mismas funciones. Será Mette-Marit quien ocupe ahora el lugar que Sonja tuvo durante el reinado de Harald, mientras la madre del nuevo monarca tendrá una participación distinta.

Hay casos parecidos en otras monarquías europeas. En España, por ejemplo, Sofía mantiene el título de reina desde la abdicación de Juan Carlos I en 2014, aunque Letizia es la actual reina consorte y acompaña a Felipe VI.

No todos los países siguen la misma fórmula. Beatriz de los Países Bajos volvió a utilizar el título de princesa cuando abdicó en 2013 y su hijo Guillermo Alejandro se convirtió en rey.

Sonja de Noruega estuvo casada con Harald V durante casi 58 años. IG detnorskekongehus

Sonja fue reina durante más de 35 años

Sonja estuvo al lado de Harald mucho antes de que ambos llegaran al trono. La pareja se casó el 29 de agosto de 1968, después de una relación que durante años enfrentó obstáculos debido a que ella no pertenecía a la realeza.

Harald se convirtió en rey el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Desde ese momento, Sonja asumió como reina y comenzó una etapa que se prolongó durante más de 35 años.

Durante ese tiempo participó en viajes, ceremonias y visitas oficiales junto a su esposo, pero también tuvo actividades propias. El arte, la cultura y la naturaleza fueron algunos de los temas a los que dedicó buena parte de su trabajo.

Además de sus actividades oficiales, Sonja acompañó a Harald durante buena parte de los momentos más importantes de su reinado, por lo que su imagen quedó ligada a la del monarca durante más de tres décadas.

La reina Sonja seguirá formando parte de la Familia Real de Noruega. IG detnorskekongehus

Haakon VIII asumió el trono tras la muerte de Harald V

Harald V murió este 28 de agosto de 2026 a los 89 años. La Casa Real informó que el monarca falleció a las 6.35 horas en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

Tras su muerte, su hijo asumió el trono de manera automática, como establece el sistema de sucesión de Noruega. El hasta entonces príncipe heredero confirmó posteriormente que reinará bajo el nombre de Haakon VIII.

Con este cambio, su esposa Mette-Marit se convierte en reina consorte, mientras que su hija mayor, Ingrid Alexandra, pasa a ser la primera en la línea de sucesión al trono.

Haakon VIII también decidió mantener el lema “Alt for Norge”, que puede traducirse como “Todo por Noruega” y que también utilizaron Harald V, Olav V y Haakon VII durante sus respectivos reinados.