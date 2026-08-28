Emma Coronel desata polémica por sus ingresos en TikTok

La plataforma de videos cortos, TikTok, se ha vuelto a posicionar en una polémica, pero en esta ocasión no por la aplicación, sino por la monetización que está obteniendo Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien ahora se ha convertido en una creadora de contenido.

La cuenta de Emma Coronel en TikTok suma 1.5 millones de seguidores y 4.8 millones de me gusta, una cuenta que usa para monetizar y obtener ingresos, a la cual también se suma la plataforma Kick, donde realiza streamings.

De acuerdo con una investigación publicada por el medio Latinus, la exreina de belleza mantiene un esquema de suscripción mensual en TikTok con un costo de 52 dólares (aproximadamente 886 pesos mexicanos). Con cerca de 28 suscriptores registrados en este apartado exclusivo, Coronel asegura un ingreso fijo estimado en 24,817 pesos mensuales, revela el medio.

Sin embargo, este no es el único esquema de financiamiento ya que en las transmisiones en vivo en TikTok recibe regalos virtuales a través de insignias que van desde los 25 pesos hasta los 400 dólares.

A ello se suma la plataforma Kick donde cobra suscripciones por usuario por 4.99 dólares.

Latinus ha señalado que estas donaciones podrían tener orígenes poco claros y que, la normativa para fiscalizar recursos que reciben los influencers no permiten conocer el fondo de estos recursos y si, en dado caso, habría dinero ilícito llegando en forma de donaciones a creadores de contenido.

En entrevista para Latinus, el abogado especialista en prevención de lavado de dinero, Salvador Mejía, señaló que el formato de donaciones fraccionadas puede ser usado para blanquear dinero.

¿Qué exhibe Emma Coronel en su cuenta de TikTok?

Emma Coronel muestra en su cuenta de TikTok su estilo de vida diario, desde rutinas de gimnasio hasta sesiones fotográficas, además de esto realiza las denominadas batallas de TikTok con otros creadores de contenido.

Es justo en estas batallas donde también se han detectado donaciones fraccionadas, pero hasta ahora nadie ha podido corroborar que se trate de dinero ilícito.