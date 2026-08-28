¿Yuridia acosada en su casa?: El angustiante momento que la llevó a tomar una firme decisión

Yuridia encendió las alarmas entre sus seguidores después de revelar que una persona se presentó afuera de su domicilio para esperarla y dejó claro que la situación le generó preocupación, especialmente por la seguridad de su familia.

¿Qué le pasó a Yuridia?

A través de una historia publicada en Instagram, la intérprete de “Amigos no por favor” compartió un contundente mensaje dirigido a quienes conocen o han descubierto dónde vive.

La cantante mexicana pidió a sus seguidores y a la prensa respetar su hogar y su vida privada. IG yuritaflowers

Hay gente que sabe dónde vivo y si es así, no importa. Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia”, escribió.

Yuridia relató que ese mismo día alguien había permanecido afuera de su casa esperando encontrarla. Aunque no ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido ni reveló la identidad de la persona, sí advirtió que no está dispuesta a permitir que una situación similar vuelva a repetirse.

Hoy estuvo alguien esperándome afuera y si eso vuelve a pasar no daré ni fotos, no saludo, ni explicación”, sentenció.

La firme decisión de Yuridia para proteger a sus hijos

Más que hablar de su propia privacidad, Yuridia puso especial énfasis en el bienestar de sus hijos. La cantante es madre de tres: Phoenix, su primogénito, y los pequeños Benicio y Noah, estos últimos fruto de su matrimonio con el músico Matías Aranda.

La cantante puso la seguridad de sus tres hijos como prioridad tras el inesperado incidente. IG yuritaflowers

La decisión de mantener protegida la vida familiar no es nueva para la artista. Desde hace años ha procurado limitar la exposición de sus hijos en redes sociales y evitar compartir detalles que puedan comprometer su privacidad.

Incluso anteriormente explicó que, debido a la manera en que funciona internet, prefería mantener a sus hijos alejados de la atención pública.

Para Yuridia, ser una figura conocida no significa que su hogar deba convertirse en un lugar al que puedan acudir seguidores o representantes de medios sin previo aviso.

Fans brindan su apoyo a Yuridia tras el acoso en su casa

Su mensaje provocó una ola de apoyo en redes sociales. Algunos internautas consideraron que acudir al domicilio de una celebridad para buscarla constituye una invasión a su privacidad.

La intérprete advirtió que dejará de dar fotos y saludos si alguien vuelve a esperarla afuera. IG yuritaflowers

Mientras que otros destacaron que Yuridia suele tener una relación cercana y amable con sus seguidores. Entre los comentarios que circularon se pudieron leer mensajes como:

Eso es acoso”, “Qué miedo, qué gente tan imprudente” y “Hay que respetar su vida privada”.

Otros usuarios también reflexionaron sobre la delgada línea que existe entre admirar a un artista y creer que se tiene acceso a su vida personal.

Los próximos proyectos de Yuridia

La intérprete ha hablado sobre la importancia que tiene para ella su familia. En una entrevista reciente, explicó que uno de sus mayores objetivos es encontrar tranquilidad y pasar tiempo de calidad con sus hijos.

Yuridia no reveló quién era la persona que acudió a su domicilio ni si pertenecía a la prensa. IG yuritaflowers

Su rutina, según ha contado, incluye actividades cotidianas como llevarlos a la escuela, prepararles comida, acompañarlos al parque y disfrutar momentos en familia. Para la cantante, esas experiencias tienen un valor especial.

Por ello, el incidente ocurre en un momento importante para la cantante, quien además se encuentra preparando una serie de presentaciones como parte de su gira Las cartas sobre la mesa Tour.

Yuridia ofrecerá conciertos el 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, fechas que representan un nuevo logro en su carrera. Su agenda continuará posteriormente por distintas ciudades del país.