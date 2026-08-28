Activistas trans cancelan a Rupert Grint por regresar a Harry Potter como Ron Weasley

Activistas trans están cancelando a Rupert Grint luego de la noticia de que volverá al personaje de Ron Weasley en la producción teatral Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the Cursed Child) en el Lyric Theatre de Broadway.

La decisión de incorporarse a la obra le ha valido severas críticas al actor entre miembros de la comunidad LGBTQ+ debido a su historial de apoyo al público a la comunidad trans ante las controversias que rodean a J.K. Rowling, creadora de la saga.

Activistas trans cancelan a Rupert Grint por regresar a Harry Potter

Rupert Grint enfrenta críticas por regresar a Harry Potter. @rupertgrint

Luego de que el icónico actor confirmó su regreso a Harry Potter para la obra teatral, comenzaron los comentarios negativos, principalmente, en redes sociales.

Activistas de la comunidad LGBT+ le reprochan al actor que se haya ‘vendido’, pues su regreso refleja una contradicción con su posicionamiento público del pasado en torno a la autora de la saga de Harry Potter.

La controversia se origina por los posicionamientos públicos de Grint en junio del 2020, cuando J.K. Rowling quedó envuelta en una polémica global por sus comentarios sobre la comunidad transgénero que fueron calificados como transfóbicos.

En ese momento, Rupert Grint se distanció de la autora y comentó:

Me mantengo firmemente al lado de la comunidad trans. Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres".

Por tal declaración, el actor ícono de Harry Potter obtuvo gran respaldo de la comunidad trans, quien llegó a considerarlo como un aliado clave de su causa.

Sin embargo, ahora con la noticia de su regreso al personaje surgió el linchamiento mediático, aunque otros han defendido a Grint argumentando que los actores vinculados con la franquicia no deberían ser responsabilizados por las opiniones de su creadora.

De hecho, con esta incorporación, Grint se convierte en el segundo miembro del reparto original de las películas en sumarse a la secuela teatral, siguiendo los pasos de Tom Felton, quien regresó como Draco Malfoy a finales del año pasado y ha prorrogado su estancia hasta enero de 2027.

¿Qué dijo J.K. Rowling sobre la comunidad transgénero?

La polémica que rodea a J.K. Rowling por sus comentarios sobre la comunidad transgénero comenzó en junio de 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los episodios más controversiales de su carrera. Todo comenzó el 6 de junio, cuando la autora de Harry Potter reaccionó en Twitter a un artículo que utilizaba la expresión “people who menstruate” (“personas que menstrúan”) en lugar de la palabra “mujeres”. Rowling respondió con sarcasmo: “Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”

El comentario generó una ola de críticas en redes sociales y abrió un intenso debate sobre sus opiniones respecto al sexo biológico y la identidad de género. Ante la controversia, Rowling continuó explicando su postura y señaló, entre otras cosas, que “si el sexo no es real, no existe la atracción hacia el mismo sexo”. La escritora argumentó que restarle importancia al sexo biológico podía invisibilizar las experiencias de las mujeres. Al mismo tiempo, intentó dejar clara su postura hacia las personas trans al afirmar: “Conozco y quiero a las personas trans”, además de sostener que debían poder vivir de acuerdo con su identidad y estar protegidas de la discriminación.

Días después, el 10 de junio de 2020, Rowling decidió profundizar en sus argumentos a través de un extenso ensayo publicado en su sitio web oficial, titulado J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues. En el texto defendió la importancia del sexo biológico y expresó sus preocupaciones sobre algunos cambios legales y sociales relacionados con la identidad de género. También reconoció que las personas trans son vulnerables y merecen protección, pero insistió en su derecho a expresar sus opiniones sobre temas relacionados con el sexo, el género y los derechos de las mujeres.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción dentro y fuera de la industria del entretenimiento, incluyendo críticas de figuras relacionadas con la franquicia de Harry Potter. Desde entonces, la postura de Rowling sobre estos temas se ha convertido en una de las controversias más comentadas alrededor de la escritora británica.

Rupert Grint en Harry Potter y el legado maldito

Rupert Grint enfrenta críticas por regresar a Harry Potter. @rupertgrint

Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley, uno de los personajes que marcó su carrera, casi dos décadas después de haber terminado el rodaje de las ocho películas de Harry Potter. El actor se incorporará a la producción teatral de Harry Potter and the Cursed Child en el Lyric Theatre de Nueva York, donde se presentará del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, durante una temporada limitada de 17 semanas.

La historia de la obra se desarrolla 19 años después de los acontecimientos de Harry Potter y las reliquias de la Muerte y muestra a los personajes principales ya como adultos. En esta nueva etapa de sus vidas, Ron está casado con Hermione Granger y ambos son padres de Rose Granger-Weasley, mientras que Harry y Ginny Potter tienen a su hijo Albus. La trama pone el foco en la siguiente generación de magos, especialmente en la relación entre Harry y Albus, mientras ambos enfrentan los retos de su complicada relación entre padre e hijo.

Para Grint, regresar como Ron tiene un significado especial, ya que comenzó a interpretar al personaje cuando apenas tenía 11 años. Ahora, convertido también en padre, el actor encuentra un curioso paralelismo entre su propia vida y la etapa que atraviesa Ron en la historia.

Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años y no puedo esperar para volver a encontrarme con él en esta etapa de mi vida”, expresó al anunciar su regreso.

El actor también ha contado que quedó impresionado cuando tuvo la oportunidad de ver Harry Potter y el legado maldito en el escenario por primera vez. Ahora, varios años después, se prepara para formar parte de la producción y volver a Broadway para reencontrarse con uno de los personajes que lo acompañó durante buena parte de su vida.