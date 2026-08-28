Apple TV aumenta sus precios en su pago mensual y anual, ¿afecta a México?

Apple implementó un nuevo incremento en las tarifas de su plataforma de streaming, Apple TV, un movimiento que tendrá un impacto en sus usuarios en los Estados Unidos, pero que también llevará a un ajuste en los costos de la suscripción de Apple One.

El incremento de costo llega en un momento donde las plataformas de streaming han encarecido y han llevado a los usuarios a tomar medidas, como dejar de pagar alguna por un tiempo para solo reactivarla cuando existe un programa que gusten de ver.

Este ajuste representa la cuarta alza en el precio de la plataforma durante los últimos cuatro años, triplicando el costo inicial de lanzamiento registrado en 2019. En sus comienzos, el servicio debutó con una tarifa de entrada baja para atraer audiencia mientras consolidaba su catálogo, el cual era reducido en comparativa con otras como Netflix, pero que ha ido incrementándose con éxitos importantes.

En el lado de las series Ted Lasso se encuentra junto con The Morning Show como algunas de sus más exitosas. En el ámbito de las películas han tenido éxitos como Fórmula 1 entre otras. Con el tiempo, la plataforma ha expandido su oferta hasta superar las 300 producciones originales entre series, películas y transmisiones deportivas en vivo adquiriendo derechos como la MLS a nivel mundial y de la F1 para Estados Unidos.

La compañía notificará el cambio a los usuarios activos con un mes de anticipación a la aplicación del cobro.

El nuevo costo de Apple TV y sus paquetes

Con la actualización de tarifas oficializada este 28 de agosto de 2026, los costos de los planes quedan estructurados de la siguiente manera:

Apple TV (Mensual): Pasa de $12.99 a $14.99 dólares al mes.

Pasa de $12.99 a al mes. Apple TV (Anual): Se incrementa de $99 a $119 dólares por año.

Se incrementa de $99 a por año. Apple One (Plan Individual): Eleva su costo mensual de $19.95 a $21.95 dólares (incluye Apple TV, Apple Music, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud+).

Por ahora el cambio solo afecta a los Estados Unidos y no se ha anunciado un incremento para México donde, recientemente sí hubo un aumento en el costo de Apple One.