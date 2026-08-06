Marichelo revela la verdadera razón de su divorcio con Jorge D'Alessio

Después de meses de especulaciones sobre el fin de su matrimonio, Marichelo decidió hablar por primera vez sobre las razones que la llevaron a separarse de Jorge D'Alessio. En una entrevista con la revista Caras, la conductora explicó que la ruptura fue consecuencia de una pérdida de confianza que, aseguró, ya no pudo reconstruirse.

¿Qué dijo Marichelo sobre su divorcio?

La hermana de Anahí reveló que la separación ocurrió desde finales de febrero y que el divorcio quedó legalmente concluido hace un par de meses. Aunque durante ese tiempo optó por mantenerse en silencio, explicó que finalmente decidió compartir su versión de los hechos.

La actriz se mostró conmovida y al borde del llanto ante la prensa. Mezcalent

Marichelo señaló que tomó la decisión de terminar su matrimonio debido a acciones de su entonces esposo que no estuvo dispuesta a perdonar.

Se tomó esta decisión porque él cometió errores que yo no estuve ni estoy dispuesta a perdonar. Errores que, cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más", expresó.

Foto: Instagram macpuente

¿Hubo una tercera persona en la relación?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una tercera persona, Marichelo explicó que no tiene conocimiento de que existiera alguien en particular.

Comentó que el estilo de vida de Jorge D'Alessio, marcado por las giras y presentaciones musicales, representó un reto constante para la relación, aunque evitó señalar a una persona específica como responsable de la separación.

Lo que fue más duro, qué fuerte, pero es la verdad; fue la traición, la mentira viniendo de alguien que lleva toda la vida en tu vida", dijo.

Foto: Instagram macpuente

¿Cómo descubrió lo que ocurría?

La conductora relató que antes de conocer la verdad comenzó a notar un distanciamiento emocional entre ambos. Esa sensación la llevó a cuestionar directamente a Jorge D'Alessio, quien finalmente le confesó lo sucedido.

Para Marichelo, el momento más difícil no fue únicamente el final del matrimonio, sino enfrentar la traición y la pérdida de confianza de una persona con la que compartió gran parte de su vida.

¿Cómo es actualmente la relación entre Marichelo y Jorge D'Alessio?

Pese a la separación, Marichelo aseguró que ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Además, destacó que el cariño y la amistad construidos durante tantos años siguen presentes, por lo que buscarán conservar una convivencia respetuosa como padres.

También confesó que superar esta etapa no fue sencillo. Explicó que vivió un proceso de duelo, buscó apoyo profesional y decidió concentrarse en su bienestar emocional para salir adelante.

Finalmente, señaló que durante mucho tiempo prefirió guardar silencio por respeto a su familia, pero consideró que había llegado el momento de compartir públicamente su versión de los hechos y cerrar este capítulo de su vida.