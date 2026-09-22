¡Cayó la ley! Policía británica detiene concierto callejero de Banda El Recodo en Londres

La Banda El Recodo intentó llevar la música regional mexicana a las calles de Londres, pero un oficial de policía interrumpió su presentación. La agrupación sinaloense tocaba de forma improvisada en las inmediaciones del emblemático Tower Bridge cuando un elemento de seguridad les ordenó detener la música y retirarse del lugar.

Los músicos acataron la indicación oficial al instante y comenzaron a guardar sus instrumentos frente a la mirada de los transeúntes. Varias personas observaban el espectáculo sorpresa y grababan el peculiar momento antes de la intervención directa de las autoridades británicas.

Banda El Recodo se presentó con éxito en Londres. Foto de FB: Banda El Recodo

La agrupación sinaloense compartió el video del incidente a través de sus plataformas digitales oficiales. En la publicación, los integrantes explicaron que su intención era llevar los sonidos de la tambora hasta uno de los sitios más turísticos de la capital inglesa.

“Nos la volvieron a hacer”, publicaron los músicos en sus redes sociales para detallar la fallida experiencia urbana. El mensaje añadió que la agrupación busca constantemente la forma de llevar la música regional por toda Europa, aunque reconocieron que las normativas locales les impidieron completar la misión.

Gira europea y el festejo por nueve décadas

La Banda El Recodo viajó al viejo continente para cumplir con una ambiciosa gira internacional que contempla escenarios en países como España, Italia y Alemania. El recorrido abarca ciudades como Roma, Dublín, Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich.

En la capital británica, los intérpretes programaron un magno concierto el 20 de septiembre de 2026 dentro del reconocido recinto KOKO. Los organizadores diseñaron este tour internacional para celebrar casi nueve décadas de trayectoria artística ininterrumpida de la famosa institución musical.

Banda El Recodo en el recinto KOKO de Londres. Foto de FB: Banda El Recodo

Como parte de los festejos, los músicos acostumbran regalar pequeñas presentaciones callejeras a sus seguidores en los días libres de su agenda. Esta tradición busca sorprender al público y acercar el folclor nacional a oídos extranjeros, tal como ocurrió en las calles aledañas al icónico puente londinense.

La aventura europea arrancó justo después de la participación del grupo en las festividades patrias mexicanas. Los sinaloenses compartieron escenario con el grupo Intocable y los ganadores del proyecto México Canta durante el evento del Zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre.

El antecedente policial en las calles de Japón

Los intérpretes de "Pena tras pena" vivieron un episodio idéntico con las fuerzas del orden asiáticas tiempo atrás. En mayo de 2024, la policía local suspendió otro concierto callejero que la agrupación improvisó en la transitada zona de Shibuya, en Japón.

Durante aquel viaje, los artistas visitaron tierras niponas para participar en la quinta edición del Festival Camino a Latinoamérica, celebrado en la explanada de Odaiba, en Tokio. Los integrantes aprovecharon los tiempos muertos de su itinerario para tomar sus instrumentos y tocar directamente sobre el asfalto.

Banda El Recodo ya había vivido algo similar en Japón. Foto de FB: Banda El Recodo

La música sinaloense cautivó a las personas que caminaban por la zona, pero los oficiales de seguridad llegaron rápidamente al punto y exigieron cancelar la actuación. Los videos difundidos mostraron a los artistas mientras detenían las canciones ante las advertencias de las autoridades japonesas.

Tras aquel incidente oriental, surgieron fuertes rumores sobre supuestos arrestos de varios músicos, versiones que el equipo de representación desmintió rotundamente. La banda mantuvo su libertad en todo momento y días más tarde organizó otra tocada en la vía pública, pero desde la seguridad de un pequeño bote.