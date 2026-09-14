Alejandro Fernández habría dejado plantado a Carín León en uno de sus conciertos de Las Vegas 

Carín León terminó sus presentaciones en La Esfera de Las Vegas, aunque lo hizo rodeado de la polémica después de que hace unos días a pocos minutos de empezar uno de los shows se anunciara su cancelación.

Se informó que el sonorense no había podido llegar a Las Vegas por problemas con los aviones en los que tenía contemplado viajar. Tras la ola de críticas, el famoso dio las presentaciones que tenía pendientes.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

En cada uno de sus conciertos tuvo invitados sorpresa como Cristian Castro, Pepe Aguilar o Lupe Esparza, pero han surgido una versión que uno de los famosos que cantarían con Carín León lo dejó plantado.

Alejandro Fernández habrá dejado plantado a Carín León

Esta mañana en la emisión de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, quien estuvo presente en la cancelación del show de Carín León, mencionó en el matutino que Alejandro Fernández sería uno de los invitados del cantante en sus shows de La Esfera, pero que al final no llegó.

Foto: Facebook Festival Arre

“Alejandro Fernández que anoche se iba a presentar porque el cierre era Cristian Castro y El Potrillo”.

De acuerdo con el periodista, Alejandro Fernández se encontraba en California y viajaría a Las Vegas para presentarse este domingo con Carín León para después quedarse en la ciudad para dar los shows que tiene programados para este 15 y 16 de septiembre.

“El Potrillo venía de California y se va a presentar Alejandro mañana en Las Vegas, 15 y 16 se presenta. Y llegaba para llegar con Carín y no llegó”.

Hasta el momento Alejandro Fernández ni Carín León han confirmado o desmentido esta información.

La polémica de Carín León tras la cancelación de su concierto

Tras la cancelación de uno de sus conciertos en The Sphere por problemas para poder tomar un avión que lo llevaría a Las Vegas, el cantante acudió a sus redes sociales para disculparse, sin embargo, varios de sus fans que se encontraban listos para ver su concierto, mostraron su molestia.

“Por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”, escribió.

Carín León manda mensaje en sus stories para ofrecer una disculpa por la cancelación del concierto. Foto: @carinleonoficial

Además, en un video, el cantante dio más detalles de la razón detrás de la cancelación de su concierto.