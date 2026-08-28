"Tacos y tú": Jorge D'Alessio confirma su romance con Daniela y publica sus primeras FOTOS

Jorge D'Alessio ya no quiso esconder su nueva relación. Después de semanas de rumores sobre quién era la mujer que lo acompañaba, el cantante finalmente confirmó su romance con Daniela Arjona Acosta y compartió sus primeras fotografías juntos.

El músico aprovechó su gira Disco Stereo Tour para mostrar un poco más de esta nueva etapa. El pasado 27 de agosto, durante su presentación en Payne Arena, en Hidalgo, Texas, Estados Unidos, publicó varias imágenes en las que aparece acompañado de Daniela.

La primera fotografía llamó la atención porque Jorge tomó la imagen desde una tienda de conveniencia y mostró a su pareja de espaldas. Aunque no se veía su rostro, su característica melena rubia permitió tener el primer vistazo de la mujer que ahora ocupa un lugar importante en su vida.Poco después llegó una imagen mucho más clara.

"Feliz de compartir todo contigo mi amor"

Jorge D'Alessio compartió una selfie que Daniela había publicado originalmente en sus redes sociales. En ella aparece la joven lista para asistir al concierto de Matute.

El cantante acompañó la fotografía con un mensaje que dejó poco espacio para las dudas: "Feliz de compartir todo contigo mi amor".

En otras publicaciones también aparecieron juntos detrás del escenario. Las imágenes y videos muestran a la pareja caminando de la mano y compartiendo momentos antes del concierto en Texas.

Nueva novia de Jorge D'Alessio Instagram: Jorge D'Alessio

Pero fue después del show cuando Jorge terminó de darle el toque romántico a la noche.

Daniela publicó una fotografía en la que ambos aparecen muy cariñosos y escribió: "Unos tacos y vámonos a dormir...". El líder de Matute retomó la publicación y respondió con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Tacos y tú", acompañada de emojis de corazón. De ahí surgió el mensaje que terminó dando nombre a esta nueva historia de amor.

Nueva novia de Jorge D'Alessio Instagram: Jorge D'Alessio

¿Quién es Daniela Arjona Acosta, la novia de Jorge D'Alessio?

Durante varias semanas, la identidad de la nueva pareja de Jorge D'Alessio había sido motivo de especulación. Ahora se sabe que se trata de Daniela Arjona Acosta, quien, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación, es 14 años menor que el cantante.

En sus redes sociales, que son privadas, Daniela se presenta como fundadora de Rod Cycling, un proyecto dedicado a clases personalizadas de indoor cycling.

De acuerdo con la información disponible en su perfil, reside en Cancún, Quintana Roo, y tiene raíces colombianas.

Aunque mantiene un perfil relativamente discreto, su relación con Jorge comenzó a colocarla bajo la mirada de los seguidores del cantante.

Jorge D'Alessio confirmó su nueva relación en agosto

El romance se conoció públicamente a mediados de agosto, cuando Jorge D'Alessio decidió adelantarse a las especulaciones y hablar directamente sobre su vida sentimental.

El 13 de agosto, el hijo de Lupita D'Alessio compartió una fotografía en la que aparecía tomando de la mano a una mujer y explicó que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito, escribió entonces.

Jorge también negó que Daniela tuviera alguna relación con su separación de Marichelo Puente, con quien estuvo casado y tiene tres hijos.

Marichelo junto a Jorge D'Alessio. Foto de IG: Marichelo

El cantante aseguró que tanto su exesposa como sus hijos estaban enterados de la nueva relación. Incluso pidió que dejaran de relacionar a Daniela con su divorcio.

Ahora, con las primeras fotografías juntos y los mensajes que ambos han compartido, Jorge D'Alessio parece decidido a vivir esta nueva etapa de manera más abierta. Y sí, todo apunta a que los tacos también forman parte de la historia.