Final explicado de “El Juicio”, serie protagonizada por Eugenio Derbez en Amazon Prime

El final de “El Juicio”, serie protagonizada por Eugenio Derbez disponible en Amazon Prime, no termina con una resolución sencilla para el caso de Andrea.

La producción mexicana, que se estrenó el pasado 11 de septiembre, cuenta con ocho episodios y aborda casos reales relacionados con abusos sexuales, desigualdad, poder e impunidad dentro del sistema de justicia mexicano.

La serie fue creada y escrita por Daniel Krauze, a partir de la investigación periodística de León Krauze.

En la dirección participaron:

Roberto Sneider

Belén Macías

Jorge Michel Grau

La producción está vinculada con Amazon Studios, y entre los productores aparecen el propio Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams, Mauricio Mota, Kathrene Elmore, León Krauze y Daniel Krauze, entre otros.

¿De qué trata “¿El Juicio”, serie en Amazon Prime?

“El Juicio”, serie de Eugenio Derbez. El Juicio - Tráiler Oficial | Prime Video

La historia comienza cuando Andrea, una adolescente, acusa a Carlos, hijo de un poderoso empresario, de haber abusado sexualmente de ella durante una fiesta. Tras conocer lo ocurrido, su padre, Miguel, interpretado por Eugenio Derbez, decide acompañarla en la búsqueda de justicia y enfrentarse a quien considera responsable.

Sin embargo, al otro lado está Raúl Huerta, interpretado por Pedro Alonso, el padre de Carlos, un empresario con dinero, contactos e influencia que hará todo lo posible para proteger a su hijo y evitar que el caso avance. Así comienza el enfrentamiento entre dos padres que buscan defender a sus hijos, pero desde posiciones completamente opuestas: mientras Miguel intenta conseguir justicia para Andrea, Huerta utiliza todos los recursos a su alcance para impedir que Carlos sea señalado.

A medida que la historia avanza, el caso deja de centrarse únicamente en la denuncia de Andrea y expone otros problemas como las presiones, la intimidación, la corrupción, la desigualdad económica y las fallas del sistema de justicia. En medio de todo esto, Miguel tendrá que enfrentarse a un entorno cada vez más complicado para evitar que el caso de su hija quede impune.

Final explicado de la serie “El Juicio” con Eugenio Derbez

“El Juicio”, serie de Eugenio Derbez. El Juicio - Tráiler Oficial | Prime Video

La serie termina con la familia Huerta intentando abandonar México para evitar las consecuencias del caso de Carlos. El objetivo es llegar a Texas y utilizar sus recursos para escapar antes de que las autoridades puedan detenerlos.

En esa parte de la historia, la policía detiene a Sebastían, amigo de Carlos, mismo que continúa prófugo. Miguel recuerda entonces que Raúl Huerta, el padre de Carlos, tiene acceso a un avión privado.

Ahí se descubre que Raúl sí había visto el video grabado en la cabaña, donde quedó registrada la agresión contra Andrea. A pesar de conocer esa evidencia, utiliza su posición para intentar proteger a su hijo.

Miguel sigue el rastro de la familia Huerta hasta un aeropuerto privado. Sin embargo, llega demasiado tarde: el avión ya partió y Carlos consigue escapar del país.

Miguel obtiene un contacto de Interpol para continuar con la búsqueda, pero la serie no muestra una captura.

Lo anterior es uno de los golpes del desenlace, puesto que después de todo lo que Miguel hizo para conseguir justicia para Andrea, Carlos logra escapar gracias a los recursos y contactos de su familia.

¿Por qué Gerardo terminó en la cárcel?

La situación de Gerardo es una de las consecuencias colaterales del caso. Él termina en la cárcel pese a que no fue quien abusó de Andrea. Su situación se vuelve más dolorosa porque durante todo ese tiempo cree que ella lo señaló como responsable.

Cuando Andrea lo visita en prisión le explica lo que realmente ocurrió y le revela que fue el padre de Carlos Huerta quien presentó el video.

Gerardo no perdona a Andrea y le deja claro que no quiere volver a verla. Así, el personaje queda como otra víctima indirecta del caso.

¿Qué pasa con Miguel y Andrea?

“El Juicio”, serie de Eugenio Derbez. El Juicio - Tráiler Oficial | Prime Video

De acuerdo con la serie, el último salto temporal es hasta 2026, en donde el conflicto terminó realmente con la huida de la familia Huerta. Para ese entonces, Miguel y Andrea llevan años sin hablarse.

La relación entre ellos quedó rota por todo lo ocurrido, principalmente, por la forma en que Miguel manejó el caso.

Andrea tomó distancia porque necesitaba alejarse de una situación que había terminado ocupando prácticamente toda su vida.

Miguel sigue cargando con la culpa de no haber podido protegerla como quería y de lo obsesivo que se volvió con el tema mientras su hija intentaba continuar con su vida.

Al último, Miguel escribe una carta a su hija en la que reconoce que pasaron años sin hablarse y busca establecer un nuevo contacto con ella.

El texto funciona como una especie de reconocimiento de todo lo que perdió durante el proceso por intentar buscar justicia, pero terminó impactando en su relación.

El final no confirma una reconciliación inmediata entre ambos, lo que deja abierta la posibilidad de que padre e hija vuelvan a acercarse después del distanciamiento.

¿La trama se basa en un caso real?

Aunque “El Juicio” retoma situaciones inspiradas en hechos reales, la serie no recrea de manera exacta un solo caso judicial. La historia de Andrea, Miguel, Carlos y la familia Huerta es una ficción construida a partir de distintos casos e historias relacionados con los abusos sexuales, el poder, la desigualdad y la impunidad dentro del sistema de justicia mexicano.

El proyecto tiene su origen en una investigación periodística realizada por León Krauze. A partir de ese trabajo, su hermano, Daniel Krauze, desarrolló la historia y escribió la serie, tomando como referencia problemáticas que han ocurrido en la vida real.

Por ello, no se trata de la historia de una persona específica ni de un caso real llevado directamente a la pantalla. Eugenio Derbez tampoco interpreta a una persona real en particular. “El Juicio” utiliza elementos y situaciones basados en la realidad para construir una historia de ficción sobre la búsqueda de justicia y las dificultades que pueden enfrentar las familias cuando se encuentran con un sistema marcado por el poder y la desigualdad.