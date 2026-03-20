En medio de versiones sobre un supuesto conflicto económico, Maribel Guardia salió a dar la cara y aclarar lo que realmente ocurrió.

Y es que durante un encuentro con la prensa, la actriz fue directa al hablar de su relación con Imelda Tuñón y el tema del dinero, especialmente cuando se trata de su nieto.

Lejos de alimentar la polémica, la también cantante explicó su postura con declaraciones claras, en un momento donde su vida personal sigue bajo el ojo público tras la muerte de su hijo.

Maribel Guardia desmiente pedir indemnización a Imelda Tuñón Cuartoscuro

“Yo no necesito dinero”: su respuesta a los rumores

Ante las versiones de que habría solicitado una indemnización, Maribel Guardia lo negó de forma tajante. Incluso, dejó claro que nunca esperó recibir apoyo económico de Imelda.

“¿De dónde me va a dar dinero? Yo sé que no tiene”, dijo frente a cámaras, descartando cualquier interés financiero en la situación.

Lo que sí reconoció es que en algún momento se pidió que Imelda demostrara solvencia para poder hacerse cargo del menor, pero insistió en que su intención nunca fue obtener dinero.

Su intención es seguir cubriendo los gastos de su nieto

Uno de los puntos durante la charla con la prensa fue cuando reveló que, incluso después de perder la custodia temporal del niño, buscó seguir apoyándolo económicamente.

Según contó, pidió a la jueza autorización para cubrir los gastos del menor, aunque ya no estuviera bajo su cuidado. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

Durante el tiempo que convivió con él, aseguró que el niño contaba con un entorno completo con clases particulares, maestra de inglés, nana y apoyo familiar constante. También destacó que estaba involucrada en su vida escolar y en su desarrollo diario.

El testamento de Julián Figueroa

Otro tema que abordó fue el del testamento de su hijo, Julián Figueroa, el cual también ha generado conversación.

Maribel explicó que existen dos escenarios establecidos:

El primero, donde su nieto es el heredero universal.

El segundo, donde Imelda recibiría una parte de la herencia.

En ambos casos, ella no figura como beneficiaria. La actriz fue enfática al señalar que no tiene interés en formar parte de la herencia.

“Ni lo quiero ni lo necesito”, afirmó.

La actriz recordó que ha trabajado toda su vida y que, en realidad, su hijo era quien estaba considerado como su heredero.

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Un tema que sigue dando de qué hablar

Las declaraciones de Maribel Guardia llegan en un momento en el que cada detalle sobre su familia genera conversación. Entre temas legales, personales y mediáticos, la actriz ha optado por responder directamente y sin rodeos a las versiones que circulan.

Mientras tanto, el foco se mantiene en el bienestar de su nieto, en medio de una situación que sigue evolucionando.