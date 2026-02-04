Imelda Tuñón volvió a estar en el centro de la polémica tras hacer públicos nuevos señalamientos contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Las declaraciones surgieron luego de la filtración de un video en el que se le ve discutiendo con Julián Figueroa, su pareja fallecida.

En medio de esta controversia, Imelda Tuñón aseguró que Marco Chacón tuvo un papel importante en los problemas de salud que enfrentó el cantante antes de su muerte.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa Especial

La situación ha generado diversas reacciones entre los seguidores de la familia Figueroa-Guardia, especialmente porque han pasado casi tres años desde el fallecimiento de Julián Figueroa y las tensiones entre su madre, su viuda y su padrastro parecen no haber terminado.

Imelda Tuñón culpa a Marco Chacón de la muerte de Julián Figueroa

A través de redes sociales, Imelda Tuñón respondió a preguntas de sus seguidores y ahí fue donde señaló directamente a Marco Chacón como una figura que, según ella, influyó negativamente en la salud de su esposo. Esto ocurrió luego de que circulara un video grabado antes del fallecimiento del cantante.

Maribel guardia y esposo

Una de las acusaciones más fuertes que realizó fue que Chacón habría tomado decisiones médicas que afectaron la salud de Julián, específicamente con un tratamiento que no habría sido adecuado. En un comentario publicado por ella misma, Tuñón escribió:

"El imb… de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera terapia. Julián siguió con sustancias... primero vinieron las convulsiones, luego la parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo".

¿Qué es un implante de naltrexona?

El implante de naltrexona es un tratamiento utilizado principalmente en personas con adicciones a sustancias como el alcohol o los opioides. Contiene naltrexona, un medicamento que bloquea los efectos de estas sustancias en el cerebro, reduciendo el deseo de consumirlas.

Julián Figueroa

El implante se coloca debajo de la piel, generalmente en el abdomen o glúteo, y libera el fármaco de manera continua durante varias semanas o meses, dependiendo del tipo.

Este tipo de tratamiento debe ser administrado bajo supervisión médica, ya que no sustituye la terapia psicológica o el acompañamiento clínico integral.

Maribel Guardia había asegurado que Julián murió de un infarto

Al poco tiempo de la muerte de Julián Figueroa, Maribel guardia aseguró que su hijo murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, versión que se ha mantenido desde ese momento.

No obstante, las nuevas declaraciones de Imelda Tuñón abren la puerta a versiones distintas que todavía no han sido confirmadas por alguna autoridad o respaldadas con pruebas médicas.

Julián Figueroa

Filtran video de Imelda Tuñón autolesionarse

La publicación de un video que muestra una fuerte discusión entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa también encendió las alarmas. En las imágenes, se observa a la cantante autolesionarse durante el conflicto con su esposo. El video fue difundido por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube y causó múltiples reacciones.

Según Imelda, el único que tenía acceso a esa grabación era Marco Chacón, por lo que lo acusó directamente de haberlo filtrado.

"Ya estamos trabajando en eso, no solo es prueba de la violencia de Julián, sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso", dijo, dejando entrever que podría iniciar acciones legales respaldadas por la Ley Olimpia.

Instagram

Imelda Tuñón también compartió que tanto ella como su hijo y Julián Figueroa vivieron bajo restricciones impuestas por la familia. De acuerdo con lo que escribió en redes sociales, se les limitaba hablar con otras personas sobre lo que estaban viviendo.

"Nos tenían restringidos a los tres, sí, incluido a Julián, en muchos aspectos, no podía decirle a nadie lo que pasaba; afortunadamente las muchachas sí lo hicieron", afirmó.

Además, comentó que llegó a pesar tan solo 43 kilos debido al estrés que vivía y que Maribel Guardia le pedía constantemente que no provocara a Julián y que le informara de todo lo que él hacía.

