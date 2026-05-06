¡Claudia la más ARMY! La foto de BTS y Sheinbaum que quedará para la historia

Una foto de BTS con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quedará enmarcada en la historia de México y sin duda, las ARMY son las más sorprendidas por este gesto que les dio la oportunidad de estar más cerca de sus idols.

Luego de que salieran por el balcón de Palacio Nacional y dieran un mensaje a las ARMY que estaban concentradas en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), la mandataria nacional compartió una imagen que ya está dando mucho de qué hablar.

Foto de Sheinbaum con BTS

BTS con Claudia Sheinbaum. Especial

A través de sus redes sociales oficiales, Sheinbaum compartió la fotografía que se tomó junto a BTS al interior de Palacio Nacional.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur, escribió.

En la imagen aparecen los siete integrantes del grupo de mayor éxito de la historia del K-Pop, junto a la presidenta de México, quien se colocó en medio de ellos, sosteniendo una foto de los mismos en sus manos.

Reacciones de usuarios en redes sociales

BTS con Claudia Sheinbaum. Especial

La imagen de Sheinbaum con BTS por supuesto ya está dando de qué hablar en las redes sociales. En la foto ya hay cientos de comentarios como:

Felicidades Presidenta, que se sigan fortaleciendo los lazos.

Bien Presidenta, un lindo gesto para los jóvenes.

Gracias Presidenta por traerlos a México.

Hoy millones fuimos felices viendo a nuestros siete chicos en Palacio Nacional.

Mucho picante.

No lo puedo creer.

México ganándole a la IA una vez más.

¿Qué dijo BTS en Palacio Nacional?

Los integrantes de BTS acudieron este miércoles 6 de mayo a Palacio Nacional. El anunció lo dio la propia mandataria durante su conferencia matutina de este día.

Esto es para los y las jóvenes, hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional”, dijo.

Agregó que la reunión esabaá programada a las 5:00 p.m. (hora local).

Tienen algo muy bonito, que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, de amor”.

Luego del anuncio, la Secretaría de Cultura lanzó un ‘cartel oficial’ para acudir al Zócalo Capitalino con motivo de “dar la bienvenida al grupo surcoreano”.

Te invitamos a darle la bienvenida a BTS”, se lee en el póster oficial publicado por la dependencia.

A todas y todos los Armys de BTS México, hoy a las 17 h la banda estará saludando a sus fans desde un balcón con vista al Zócalo”, enunció la Secretaría.

Ante ello, las ARMY se lanzaron al Zócalo y el tan esperado momento llegó: salieron los integrantes de BTS, tomaron el micrófono y dijeron algunas frases como:

Muchas gracias.

Te amo.

Te quiero.

Los extrañamos.

México, picante.

BTS en concierto

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México durante mayo de 2026 se han convertido en uno de los eventos musicales más grandes del año en Latinoamérica. El grupo eligió la capital mexicana como una de las primeras paradas de su gira mundial “BTS World Tour ARIRANG”, marcando además su esperado regreso como agrupación completa tras el periodo de servicio militar y proyectos individuales.

Las fechas confirmadas para México son el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto anteriormente conocido como Foro Sol. Cada concierto está programado para comenzar alrededor de las 8:00 de la noche, aunque desde horas antes se esperan actividades especiales para fans, venta de mercancía y accesos VIP.

La demanda fue histórica. De acuerdo con reportes, más de un millón de personas intentaron conseguir boletos durante las ventas oficiales, provocando filas virtuales enormes y agotando las entradas en menos de una hora. Incluso las liberaciones adicionales de boletos anunciadas días después también desaparecieron rápidamente.

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