La Sonora Dinamita y la Sonora Santanera celebran a mamá en Tlalpan: cuándo y dónde

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México. Desde los restaurantes hasta las diferentes alcaldías y municipios, se unen para consentir a mamá. En Tlalpan, la celebración incluye a la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera.

En México, las madres tienen una fuerte carga simbólica; aquí tiene un lugar central no solo en la familia, también a nivel social, cultural e incluso religioso, pues la imagen de la madre mexicana está fuertemente influenciada por la figura de la Virgen de Guadalupe.

Si bien, la sociedad ha cambiado y así los roles familiares, la figura materna se mantiene como un pilar y un papel esencial. Por esa razón, desde hace más de 100 años, cada 10 de mayo se festeja a lo grande.

A esta celebración cada año se unen las 16 alcaldías de la Ciudad de México con eventos especiales. Tlalpan es una de las más esperadas, pues es la demarcación más grande y este año no decepcionará a sus habitantes.

Celebra el Día de las Madres con baile, música y mucha diversión Canva

¿Quién estará en el festejo del Día de las Madres en Tlalpan?

Para el espectáculo del Día de las Madres 2026, la alcaldía Tlalpan está planeando una verdadera fiesta, pues contará con la presencia de la Sonora Dinamita y La Única Internacional Sonora Santanera.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. El primer grupo se presentará el sábado 9 de mayo y el segundo el domingo 10 de mayo como una forma de rendir homenaje y celebrar a las maternidades de Tlalpan y la CDMX.

¿Dónde estarán la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera en Tlalpan?

Si quieres sacar tus mejores pasos de cumbia, el 9 de mayo a las 15:30 horas tienes una cita con la Sonora Dinamita para bailar clásicos como “Qué bello”, “Se me perdió la cadenita”, “Escándalo” o “Mi Cucú”, entre muchas otras.

La cita será en las canchas de la Súper Manzana 1, en la Unidad Habitacional Narciso Mendoza, en Villa Coapa. Llega temprano para que tengas un buen lugar para bailar con tu pareja.

Pero esta es solo una probadita de lo que será el festejo grande de las mamás en la alcaldía Tlalpan. El 10 de mayo, a las 18 horas, en la explanada de la alcaldía, estará La Única Internacional Sonora Santanera.

Lleva a mamá a recordar su época de juventud con canciones como “La Boa", "Perfume de Gardenias", "Luces de Nueva York" y "¿Dónde Estás Yolanda?".

Y para que la fiesta esté completa, antes de la presentación estelar cantará el “Divo del Sur”, con un homenaje a Juan Gabriel, la mejor manera de cerrar un día de celebración.

Además, prometen más actividades a lo largo de toda la alcaldía, por lo que no puedes dejar de estar pendiente de sus redes sociales para pasar el fin de semana con el mejor ambiente.

Si tu mamá lleva el ritmo en la sangre, llévala a celebrar el Día de las Madres a la alcaldía Tlalpan para bailar al ritmo de Juan Gabriel, la Sonora Dinamita y La Única Internacional Sonora Santanera.