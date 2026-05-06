Hijo de Paulina Rubio revela que su mamá fuma marihuana

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, sumó un nuevo señalamiento durante la segunda audiencia por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. De acuerdo con lo expuesto en el Tribunal de lo Familiar de Miami, la guardiana legal del menor confirmó que el adolescente le ha dicho que su madre “fuma marihuana”, aunque aclaró que no cuenta con pruebas para confirmar esa acusación.

El momento ocurrió durante la audiencia celebrada el 5 de mayo, como parte del juicio en el que ambas partes buscan definir las condiciones de custodia del menor.

La declaración fue retomada por el programa Ventaneando y por medios como Univision, que señalaron que el tema surgió cuando la abogada de Colate cuestionó a la guardiana legal sobre los dichos del adolescente.

¿Qué se dijo en la audiencia por la custodia del hijo de Paulina Rubio?

Durante el interrogatorio, la guardiana legal explicó que ya había escuchado acusaciones relacionadas con drogas en el pasado; sin embargo, precisó que Paulina Rubio se sometió anteriormente a pruebas de abuso de sustancias y que, de acuerdo con lo expuesto en corte, no se encontraron rastros de drogas.

“Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana”, declaró la guardiana legal, según el reporte retomado por Univision.

La misma guardiana aclaró que no puede afirmar que el señalamiento sea verdadero, debido a que no tiene elementos para comprobarlo. También explicó que Colate no ha solicitado una investigación específica sobre ese punto, por lo que el tema no ha sido tratado mediante una moción formal dentro del proceso.

Disputa legal por custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. Kadena Pix/The Grosby Group

El señalamiento no ha sido probado

Aunque el dicho del menor se volvió uno de los puntos más comentados de la audiencia, hasta ahora se mantiene como un señalamiento no comprobado. La guardiana legal reconoció que Andrea Nicolás le habría hablado de ese presunto consumo, pero insistió en que no cuenta con pruebas ni puede emitir una opinión concluyente sobre el tema.

Ese matiz es importante porque el caso se desarrolla dentro de un proceso familiar en curso. En este tipo de audiencias, las partes pueden presentar argumentos, testimonios y señalamientos que después deben ser valorados por la autoridad judicial antes de que exista una resolución.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha emitido una declaración pública específica sobre esta acusación reciente. Tampoco se ha informado que exista una nueva prueba toxicológica, investigación o determinación judicial derivada directamente de este señalamiento.

Paulina Rubio y Colate disputan la custodia de Andrea Nicolás

El juicio enfrenta nuevamente a Paulina Rubio y Colate por la custodia de Andrea Nicolás, hijo que tuvieron durante su relación. De acuerdo con reportes de Univision, ambas partes han expuesto argumentos ante el Tribunal de lo Familiar de Miami durante dos días de audiencia.

El proceso busca definir dónde vivirá el adolescente y bajo qué condiciones se desarrollará la convivencia con sus padres. TV Azteca reportó que entre las posibilidades discutidas se encuentra que el menor viva con Paulina en Miami, con Colate en Madrid o que sea enviado a un internado, opción que habría sido recomendada por la guardiana legal.

La audiencia también ha incluido otros señalamientos delicados sobre la relación familiar, el ambiente emocional del menor y las condiciones de convivencia. Según los reportes, el adolescente habría expresado dificultades para vivir con su madre, aunque el caso sigue abierto y será la jueza quien determine las medidas correspondientes.

Colate y Paulina Rubio se enfrentan por la custodia de su hijo G3/The Grosby Group

¿Cuándo se sabría la resolución?

Las audiencias continuarán esta semana y se prevé que la jueza emita una resolución el viernes 8 de mayo, de acuerdo con los reportes difundidos por medios de entretenimiento.

Mientras tanto, el caso continúa bajo revisión judicial. Las acusaciones presentadas durante las audiencias forman parte de los argumentos de las partes, pero la decisión final dependerá de la evaluación del tribunal, de los testimonios, de los antecedentes del caso y de lo que la jueza considere más adecuado para el menor.

Hasta ahora, el nuevo señalamiento contra Paulina Rubio se mantiene en el terreno de lo declarado en audiencia: su hijo habría dicho que ella fuma marihuana, pero la guardiana legal confirmó que no tiene pruebas para sostenerlo como un hecho.

Los puntos clave del caso