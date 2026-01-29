Maribel Guardia revela que recibe audios llenos de odio de su nieto

Desde la muerte de Julián Figueroa, la relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón atraviesa uno de sus momentos más tensos principalmente por las diferencias que han tenido en cuanto a la educación y crianza de su nieto José Julián y las acusaciones que ambas han hecho la una de la otra.

En recientes declaraciones, la actriz reveló uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado durante este proceso al asegurar que lleva cerca de 11 meses sin ver a su nieto y que incluso ha recibido audios en los que el menor expresa rechazo hacia ella llenos de odio y rencor.

“Me mandan audios donde el niño dice que soy cruel y que está en contra mía”, confesó Maribel Guardia, visiblemente afectada por la situación.

La famosa explicó, los mensajes de voz le fueron enviados por Imelda Tuñón y en ellos se escucha a José Julián emitir comentarios negativos hacia su abuela, lo que ha generado preocupación tanto en ella como en la opinión pública.

Maribel recordó que, tras el fallecimiento de Julián Figueroa, el menor permaneció bajo su cuidado por un tiempo y que, durante ese periodo, especialistas evaluaron su estado emocional, concluyendo que existía un vínculo sano y afectivo entre ambos.

Además, subrayó que jamás habló mal de la madre del niño frente a él y que siempre le aseguró que pronto volverían a estar juntos.

“Nunca intenté separarlo de su mamá; mi prioridad siempre fue su bienestar”, reiteró.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El distanciamiento entre ambas se hizo evidente tras una serie de entrevistas y declaraciones públicas que rápidamente se viralizaron.

De hecho, uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando Imelda Tuñón afirmó que, antes de iniciar su relación con Julián Figueroa, su abuelo le habría hecho una advertencia relacionada con Maribel Guardia.

De acuerdo con su versión, el familiar le aseguró que la actriz supuestamente era “rifada” entre hombres, quienes presuntamente pagaban grandes sumas de dinero por pasar una noche con ella.

Estas declaraciones generaron fuertes reacciones en redes sociales y colocaron nuevamente a Maribel en el centro del escrutinio mediático.

Ante los señalamientos, la actriz optó por no responder directamente y explicó que, por respeto a los abuelos de su exnuera, a quienes considera personas honorables, no entraría en confrontaciones ni respondería a lo que calificó como difamaciones.

La disputa escaló al ámbito legal en enero de 2025, cuando Maribel Guardia anunció que había presentado una denuncia por presunta violencia familiar contra Imelda Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según explicó en ese momento, su intención era proteger la integridad emocional y física de su nieto.

Durante el proceso surgieron acusaciones relacionadas con un supuesto consumo de sustancias y problemas de alcoholismo por parte de Imelda, las cuales ella negó de manera contundente.

La joven afirmó estar dispuesta a someterse a cualquier evaluación que demostrara su capacidad para cuidar a su hijo.

Tras varias semanas de disputa legal, la resolución fue favorable para Imelda Tuñón, quien recuperó la custodia plena de José Julián. El 1 de mayo de 2025, la joven dio a conocer el fallo a través de redes sociales con una fotografía junto al menor.

En tanto Maribel Guardia ha reiterado que su nieto representa el vínculo más fuerte que conserva con su hijo fallecido y que incluso compró regalos de Navidad que no pudo entregarle.

*brc