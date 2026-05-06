"México, mucho picante": el mensaje de BTS desde el balcón de Palacio Nacional

La presencia de BTS en CDMX volvió a confirmar el enorme fenómeno global que representa la agrupación surcoreana. Desde tempranas horas, miles de personas comenzaron a reunirse en la plancha del Zócalo capitalino con la esperanza de ver aunque fuera unos segundos a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando los integrantes aparecieron desde el balcón de Palacio Nacional. Los rostros de asombro de los artistas dejaron claro que no esperaban una convocatoria tan impresionante. Familias completas, jóvenes, niños y seguidores llegados de distintos estados del país se unieron para demostrar el cariño que México siente por BTS.

Entre gritos ensordecedores, pancartas moradas y lightsticks iluminando el lugar, la banda respondió con mensajes breves pero llenos de emoción que hicieron estallar a las ARMY presentes.

RM agradece el amor de las ARMY mexicanas

Uno de los momentos más emotivos fue cuando RM tomó la palabra para agradecer el cariño del público mexicano. Aunque el mensaje fue corto, logró conectar de inmediato con los asistentes.

“Muchas gracias”, “Te amo” y “Te quiero” fueron algunas de las frases que el líder de BTS expresó mientras el público respondía con ovaciones y lágrimas de emoción.

La reacción de los fans no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de videos comenzaron a circular mostrando el momento exacto en el que los integrantes saludaban desde el histórico recinto.

Para muchos seguidores, este encuentro representó un sueño cumplido, especialmente después de la larga pausa que BTS tomó debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS en Palacio Nacional. Especial

“México, mucho picante”: la frase de V que conquistó internet

Otro de los instantes más comentados de la visita fue la intervención de V, quien se mostró sorprendido por la energía del público mexicano.

El cantante calificó como “increíble” la experiencia de encontrarse frente a miles de personas reunidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, agradeció profundamente el amor recibido y prometió volver pronto.

Sin embargo, la frase que terminó robándose las redes sociales fue cuando dijo entre risas: “México, mucho picante”.

La expresión provocó carcajadas, aplausos y una inmediata ola de memes en plataformas digitales. En cuestión de minutos, la frase se convirtió en tendencia entre los fans mexicanos, quienes celebraron el intento del idol por conectar con la cultura local.

Finalmente, V cerró su mensaje con un cálido: “Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

Todo listo para los conciertos de BTS en México

La visita al Zócalo capitalino sirvió como antesala para los esperados conciertos de la gira mundial “ARIRANG”, con la que BTS marca oficialmente su regreso a los escenarios tras concluir sus actividades militares.

La agrupación se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

Los shows están programados para iniciar a las 20:00 horas y se espera una producción monumental, incluyendo un escenario 360 grados que permitirá una experiencia más cercana para los asistentes.

BTS en Palacio Nacional. Especial

Los boletos para las tres fechas se agotaron hace meses, aunque recientemente se reportó una liberación limitada de entradas a través de Ticketmaster, lo que desató nuevamente largas filas virtuales y una intensa demanda entre los fans.

Recomendaciones para asistir a los conciertos

Debido a la magnitud del evento, autoridades y organizadores recomendaron a los asistentes llegar con varias horas de anticipación para evitar contratiempos en los accesos.

También se sugirió utilizar transporte público, principalmente las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, para facilitar la movilidad alrededor del recinto.

Además, se pidió mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad y a los comunicados oficiales relacionados con cierres viales y logística del evento.

Con tres fechas completamente agotadas y una ciudad volcada en recibirlos, BTS no sólo confirmó su enorme popularidad en México, sino también el fuerte vínculo emocional que mantiene con las ARMY mexicanas. La frase “México, mucho picante” ya quedó marcada como uno de los momentos más memorables de esta visita histórica.

AAAT**