Mariana Seoane y Adolfo Ángel de Los Temerarios: así fue su romance que casi termina en boda

Mariana Seoane y Adolfo Ángel protagonizaron uno de los romances más comentados dentro del mundo del espectáculo mexicano a principios de los años 2000. Aunque su relación terminó hace varios años, la actriz y cantante ha compartido detalles que permiten conocer cómo surgió el vínculo con el integrante de Los Temerarios.

Con el paso del tiempo, la intérprete ha hablado abiertamente sobre esta etapa de su vida en distintas entrevistas. Lejos de guardar silencio, ha recordado los momentos más importantes de aquella relación, desde el primer encuentro hasta las razones que impidieron que llegaran al altar, pese a que ella consideraba que Adolfo Ángel era el hombre con quien habría podido formar una familia.

Mariana Seoane

Así comenzó el romance entre Mariana Seoane y Adolfo Ángel

Antes de que existiera una relación sentimental, Mariana Seoane no tenía interés en conocer al cantante. Según ha contado, una amiga en común intentó acercarlos, pero ella dejó claro que no sentía atracción por el músico y tampoco deseaba entablar una amistad con él.

Adolfo Ángel

La situación cambió después de un concierto de Elton John en México. Al finalizar el evento, Mariana acudió a un restaurante acompañada por su madre, Stella García, además de Arleth Terán y Aitor Iturrioz. Sin embargo, aquella reunión tuvo un invitado inesperado.

La propia actriz recordó el momento en que se enteró de que Adolfo Ángel llegaría al lugar.

Mariana Seoane

“Ya cuando vamos a llegar al lugar me dice Arleth: ´Carnalita, no te vayas a enojar pero es que le dije a Adolfo que íbamos a estar aquí y va a venir´, le dije: ´¿Sabes qué?, que se siente junto a ti, yo para nada quiero hablar con ese wey´".

Aunque su intención era mantenerse alejada, algo terminó llamando su atención. La conversación que el músico sostenía con su madre despertó su interés y cambió por completo la imagen que tenía de él.

adolfo angel

"Empezó a platicar con mi mamá cosas tan interesantes, que yo ya no quería hablar con mis amigos pendej… o sea, ya quería meterme a la conversación", recordó.

A partir de ese encuentro comenzó una conexión que poco tiempo después se transformó en una relación amorosa.

Mariana Seoane aseguró que se habría casado con el cantante

Lo que inició como una amistad terminó convirtiéndose en una historia que dejó una huella importante en la vida de la actriz. En diversas ocasiones, Mariana Seoane ha reconocido que se enamoró profundamente de Adolfo Ángel y que incluso imaginó un futuro junto a él.

La cantante no ha ocultado que veía en aquella relación la posibilidad de llegar al matrimonio. Sin embargo, los planes cambiaron cuando descubrió una infidelidad que puso fin al romance.

mariana seoane

"Me enamoré como una loca, con él que me hubiera casado, fue hermoso, pero la relación terminó porque me cuerneó divinamente con Gaby, su mujer después".

Con el tiempo, Gabriela Ghilino se convertiría en la esposa del integrante de Los Temerarios, mientras que Mariana continuó desarrollando su carrera artística.

Durante una charla con Melo Montoya, la actriz volvió a recordar aquella etapa sentimental y explicó por qué la relación nunca avanzó hasta el altar.

“Porque se enamoró, así tenía que ser, se enamoró de Gabi y pues ya no pasa nada. Pero yo sí me hubiera casado con él”.

¿Cómo habría cambiado la vida de Mariana Seoane?

Además de hablar sobre la ruptura, la artista reflexionó sobre las decisiones que marcaron su camino profesional. Desde su perspectiva, casarse con Adolfo Ángel probablemente habría significado una vida muy distinta a la que construyó en el medio artístico.

“Yo creo que yo no hubiera tenido quizá esta carrera que yo tengo, si me hubiese casado”.

Según explicó, es posible que hubiera dedicado gran parte de su tiempo a la vida familiar y a la crianza de sus hijos, dejando en segundo plano los proyectos que posteriormente consolidaron su trayectoria.

La canción de Los Temerarios con la que relacionan a Mariana Seoane

Una revelación que hizo hace tiempo la también actriz es que Adolfo Ángel le escribió una canción, "Sé que te amo", tema del cual realizó una nueva versión al lado de Cumbia Pedregal.

Durante una entrevista para "Venga la Alegría", Mariana aseguró que la canción fue escrita para ella. Además, comentó que después de hacerlo público dejó de recibir respuesta por parte del cantante.

“Sacaron remasterizada la canción y pues dije la verdad, la verdad es la verdad, él me la escribió a mí y ya no me contesta los WhatsApp, a lo mejor no le gustó que dijera eso".

Un amor que hoy recuerda sin rencores

A diferencia de otras historias sentimentales del espectáculo que terminan entre polémicas, Mariana Seoane ha dejado claro que conserva buenos recuerdos de aquella relación. Aunque reconoce que la separación fue dolorosa, también considera que fue una experiencia que contribuyó a su crecimiento personal.

Cabe mencionar que hace unos meses, durante uno de los conciertos de Los Temerarios en la CDMX, Mariana Seoane acudió a uno de los shows y tuvo la oportunidad de reencontrarse con su exnovio.