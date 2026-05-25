¿Qué le pasa a la reina Margarita? Regresa de urgencia al hospital tras ser dada de alta

La salud de la reina emérita Margarita II de Dinamarca volvió a encender las alarmas en la Casa Real danesa. Apenas unos días después de haber recibido el alta médica tras una intervención cardiaca, la monarca ha tenido que regresar de urgencia al hospital, esta vez debido a una complicación derivada de una caída previa que sufrió meses atrás.

¿Qué le pasó a Margarita II de Dinamarca?

De acuerdo con un comunicado oficial del Palacio Real de Dinamarca, la reina fue ingresada nuevamente en el Rigshospitalet de Copenhague después de que una tomografía revelara la presencia de un coágulo de sangre en la zona de la cadera.

La exreina había recibido el alta días antes tras una intervención cardiaca. IG detdanskekongehus

El trombo estaría relacionado con una lesión anterior que, con el paso del tiempo, habría generado esta nueva complicación.

El examen mostró un gran coágulo de sangre en la cadera como consecuencia de una caída previa. Su Majestad ha recibido tratamiento y permanecerá hospitalizada durante varios días”, detalló la corte a través de su equipo de comunicación.

A pesar de la preocupación generada, el comunicado también destacó que la exmonarca “se encuentra bien dentro de las circunstancias”.

La causa fue un coágulo de sangre en la cadera derivado de una caída previa. IG detdanskekongehus

¿Por qué ha estado hospitalizada Margarita II de Dinamarca?

Este nuevo episodio ocurre en un momento especialmente delicado para la familia real danesa. Apenas seis días antes, Margarita II había sido dada de alta tras ser hospitalizada por una angina de pecho, situación que requirió una angioplastia con balón para desobstruir una arteria coronaria.

En aquella ocasión, la intervención fue considerada exitosa y se le recomendó reposo absoluto. En los últimos años, la salud de Margarita II ha sido motivo de seguimiento constante.

El palacio informó que su estado es estable dentro de las circunstancias. IG detdanskekongehus

En 2023 se sometió a una compleja cirugía de espalda, y en septiembre de 2024 sufrió una caída en el Palacio de Fredensborg que le provocó una fractura en la mano y una lesión cervical, obligándola a utilizar collarín durante su recuperación.

Estos antecedentes explican la preocupación actual, ya que su cuerpo ha enfrentado múltiples intervenciones en un periodo relativamente corto.

La última aparición pública de la exmonarca fue a finales de abril en Estocolmo, durante las celebraciones del cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Desde entonces, se había mantenido alejada de los compromisos oficiales siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas.

¿Qué ha dicho la Casa Real de Dinamarca sobre su salud?

Durante una reciente aparición pública en el marco de la Royal Run, la reina consorte Mary de Dinamarca ofreció breves declaraciones tranquilizadoras sobre el estado de salud de su suegra, asegurando que la operación previa había salido bien y que se encontraba en manos médicas competentes.

Federico X y Mary de Dinamarca siguen de cerca su evolución. IG detdanskekongehus

La sucesión de problemas médicos en tan poco tiempo ha generado inquietud en Dinamarca, donde la exreina sigue siendo una figura muy querida a pesar de haber abdicado en enero de 2024 en favor de su hijo, Federico X de Dinamarca.

Su decisión de dejar el trono estuvo motivada, en parte, por el desgaste físico y las complicaciones de salud que venía enfrentando en los últimos años. Sin embargo, la nueva hospitalización ha vuelto a colocar el foco sobre la fragilidad de su situación.

¿Quién es Margarita II de Dinamarca?

Nacida en 1940, Margarita II es recordada por modernizar la monarquía con un estilo cercano, culto y discreto. Su legado incluye una fuerte conexión con las artes, además de una popularidad que se ha mantenido intacta incluso después de su abdicación.

Margarita II abdicó en 2024 tras años de problemas de salud. IG detdanskekongehus

Hoy, el estado de salud de la exreina es seguido con atención tanto por la opinión pública como por la Casa Real. Aunque los médicos aseguran que su condición es estable dentro de lo esperado.

Por ahora, el palacio insiste en que la reina de Dinamarca permanece bajo observación y con pronóstico reservado en cuanto a su evolución.