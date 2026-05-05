El universo de The Crown no se queda en sus seis temporadas. Netflix ya trabaja en una precuela de The Crown que ampliará la historia de la familia real británica, pero esta vez con un giro claro: mirar hacia el pasado, mucho antes del reinado de Isabel II.

De acuerdo con reportes publicados en medios británicos, el nuevo proyecto funcionará como un spin-off directo de The Crown y explorará una etapa poco vista en pantalla.

La narrativa arrancaría en 1901, con la muerte de la reina Victoria, y avanzaría hasta 1947, año en que Isabel se casa en la Abadía de Westminster, punto que conecta con el inicio de la serie original.

Una historia que se remonta al origen de la monarquía moderna

La precuela de The Crown no solo amplía el universo, también cambia el enfoque. Mientras la serie original se centró en el largo reinado de Isabel II, esta nueva producción se adentrará en los años en que se construyó la monarquía contemporánea del Reino Unido.

El periodo elegido incluye momentos clave como el ascenso de la Casa Windsor, la abdicación de Eduardo VIII y el impacto de las dos Guerras Mundiales en la familia real. Se trata de una etapa marcada por cambios políticos, tensiones internas y decisiones clave que terminaron definiendo la estructura actual de la corona.

La intención, según las filtraciones, es mostrar por qué varios reinados fueron breves y cómo esos eventos prepararon el terreno para la estabilidad que llegó después con Isabel II.

Netflix prepara la precuela de The Crown: Todo lo que sabemos del nuevo spin-off Netflix

El regreso de Peter Morgan como pieza central

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la posible participación de Peter Morgan, creador de The Crown.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, el guionista ya habría comenzado a trabajar en el desarrollo de la historia y se espera que continúe como figura principal en la serie.

Morgan ha sido clave en el éxito de la producción original, que acumuló seis temporadas y más de 20 premios Emmy. Su estilo narrativo —centrado en el drama político y las tensiones personales dentro de la realeza— es justamente lo que Netflix busca mantener en esta nueva etapa.

En entrevistas previas, el propio creador había dejado abierta la puerta a seguir explorando este universo, aunque con una condición: no avanzar hacia el presente. En cambio, planteó la idea de mirar hacia atrás como una forma de contar historias que dialoguen con la actualidad sin hacerlo de forma directa.

Ese enfoque es el que ahora toma forma con la precuela de The Crown.

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Un acuerdo millonario detrás del proyecto

El desarrollo de esta nueva serie no ha sido inmediato. Según reportes, las negociaciones entre Netflix y la productora Left Bank Pictures se extendieron durante meses antes de concretarse.

El acuerdo alcanzaría una cifra cercana a los 500 millones de libras esterlinas, impulsado por el rendimiento global de The Crown, que se convirtió en uno de los títulos más sólidos de la plataforma tanto en audiencia como en reconocimiento crítico.

Este tipo de inversión confirma que la compañía apuesta por historias de largo aliento dentro de universos ya consolidados, especialmente cuando tienen un historial probado como el de esta serie.

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¿Qué se sabe de esta precuela de The Crown?

Por el momento, la precuela de The Crown se encuentra en fase inicial. No hay actores confirmados ni fecha oficial de inicio de rodaje, aunque se espera que el proceso de casting arranque en los próximos meses.

Esto implica que el estreno aún está lejos. Considerando los tiempos habituales de producción, el lanzamiento podría darse hasta finales de la década, posiblemente cerca de 2030.

Mientras tanto, el interés se centra en qué figuras históricas aparecerán en pantalla y quiénes serán los encargados de interpretarlas. La serie original ayudó a posicionar a actores como Emma Corrin y Josh O’Connor, por lo que se espera que este nuevo proyecto también funcione como plataforma para nuevos talentos.